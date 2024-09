MEŠTANIN IZ LJUBOVIJE OTKRIO: Iz Udruženja Jadar posle protesta otišli kod Đilasa, plan im je da ruše vlast

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa građanima Ljubovije. Ovom prilikom se javio za reč i Milivoje Abić i rekao da je bivša vlast dovela Rio Tinto i da je on prvi čovek koji je u "Večernjim novostima" dao izjavu o tome, te javno postavljao pitanja šta se dešava.

Foto: Novosti

- Verovali ili ne, niko, niti od opozicije, niti od vlasti, niti od građana nije mi dao podršku. Svi su ćutali - kazao je on.

Ističe da je kod njega došao Zlatko Kokanović i da mu je on tražio da se uključi.

- Ja sam im rekao da ja ne mogu da idem na mitinge i da me to ne interesuje, a Zlatko mi je rekao da sam im najpotrebniji kući da mogu da pišem i objavljujem - kazao je on.

Ističe da ovo nije pitanje rudnika, Rio Tinta, već da je ovo pitanje preuzimanja vlasti.

- Zato sam im rekao zašto ne ruše lokalnu vlast. Znao sam da ne mogu da izvedu 10 ljudi, a on mi je odgovorio da ne želi da dođe do smene. Nije mi objasnio zašto - kazao je Abić.

Kaže da su iz Udruženja Jadar posle protesta otišli kod Đilasa, a da su ranije tražili od ljudi iz BIA da ih pritvore, kako bi se opravdali pred narodom.