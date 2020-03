Novosti Online | 09. mart 2020. 00:44 | Komentara: 0

- Istina je, to crnogorska policija zna i ja to ne krijem, on (Andrija) se kao momak družio sa neka dva momka koji su imali problem. Njegov je najveći greh... što je majku jednog od tih momaka poveo na Kosovo da vidi sina i morao je da pogine zbog toga i da bude ubijen - rekao je Vaso Gazivoda.





- To je kazao Popović, a ja vam, kao tužilac kažem da mi nemamo indicija da su Gazivoda i Muhadinović ubijeni u sukobu organizovanih kriminalnih grupa... Ova lica nisu bila ni interesantno bezbednosna lica, a kamoli da su bili članovi organizovanih kriminalnih grupa - istakao je Katnić.





Navodne članove kavačkog kriminalnog klana - Vujačića, Igora Mašanovića i Maria Miloševića policija i tužilaštvo sumnjiče za ubistvo Radomira Đuričkovića 10. oktobra 2016. godine na Cetinju.





Radoman je likvidiran 19. februara 2015. godine u Beogradu, a u Budvi je 27. oktobra iste godine, hicem iz snajpera, ubijen Goran Đuričković.





Najveći greh nedavno ubijenog Andrije Gazivode (30) je taj što se družio sa “dva momka koji su imali problem” i što je majku jednog od njih - Vukana Vujačića, odvezao na Kosovo da vidi sina.To je “Vijestima” rekao njegov otac Vaso Gazivoda.- Ko će sutra mene, i u koji klan da stavi ako krenem da vratim Dukađinijev zakon... možda neću biti živ, ali da vidim u koji klan će da me postave... Ja mog Andriju ne mogu da vratim, a ni da prebolim - kazao je on.Tridesetogodišnji Cetinjanin ubijen je 17. februara ispred teretane koja se nalazi u prostorijama Sportskog centra “Lovćen” .Šef cetinjske policije Igor Popović saopštio je u tamošnjem parlamentu da su ubistva Gazivode i Cetinjanina Petra Muhadinovića (51) posledica sukoba organizovanih kriminalnih grupa.Dan kasnije demantovao ga je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.Katnićevo mišljenje, međutim, ne deli šef Sektora kriminalističke policije Enis Baković, koji je kazao da veruje Popoviću.- Naša operativna saznanja govore da se radi o posledici sukoba organizovanih kriminalnih grupa - rekao je on.Đuričković je bio kum prve žrtve rata - Gorana Radomana i brat od strica Gorana Đuričkovića, koje je policija označavala kao članove škaljarskog klana, piše crnogorski portal.Gazivoda je nekoliko noći pošto mu je ubijen sin, snimao kako “radi” cetinjska policija. Uz te snimke, koje su na društvenim mrežama objavili članovi porodice Gazivoda, napisano je da policija spava.Odgovarajući novinaru Petru Komneniću, Baković je 5. marta, gostujući na TV Vijesti, kazao da policija nije spavala i da se to ne vidi na snimku. Rekao je i da jedan policajac nije bio u službenom automobilu koji je Gazivoda snimao.Otac ubijenog tridesetogodišnjaka rekao je da ga je šef Sektora kriminalističke policije izjavom u emisiji "Načisto" "povredio kao roditelja".- Rekao je da nije tačno da je policajac spavao. Na protesnom skupu Građanskog pokreta URA, gledali su par stotina građana, prišao sam jednom od komandira OB Cetinje i pitao ga da li je odgledao CD. Rekao je da jeste. Na moje pitanje da li je nešto uradio po tom pitanju, je li suspendovao nekog, slegnuo je ramenima i rekao: "Evo, čovek koji stoji pored Vas je čovek koji je spavao". Policajac je samo pognuo glavu i nije progovorio ni reč. Jednu reč nije progovorio, znači priznao je da je spavao - rekao je Gazivoda.On je “Vijestima” dostavio snimak sa Cetinja, objašnjavajući da je dva i po sata snimao policajce.- Sat vremena je spavao, ne miče se s trga... Uveče sam čitavu noć bio za njima - rekao je on.