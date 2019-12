S. ĐOKIĆ | 10. decembar 2019. 13:08 | Komentara: 0

Viši sud u Podgorici prihvatio je jemstvo koje je ponudila porodica Slobodana Kašćelana, koji slovi za vođu „kavačkog klana“, tako da će on uskoro napustiti spuški zatvor

Podgorica - Kotoranin Slobodan Kašćelan koji, po saznanjima policije, slovi za vođu “kavačkog klana”, uskoro će napustiti spuški zatvor u kojem se nalazi zbog "zelenašenja".

Tu odluku doneo je Viši sud u Podgorici koji je prihvatio jemstvo u iznosu od ukupno 444.000 evra, koliko su ponudili članovi Kašćelanove porodice za njegovo puštanje iz pritvora.



Odluku da se jemstvo prihvati donelo je veće, kojim je predsedavao sudija Dragoje Jović, a specijalni tuzilac Saša Čađenović tome se nije protivio.

Nakon pravosnažnosti ovog rešenja, Kašćelan će biti pušten iz pritvora.

Za jemstvo optuženom Kašćelanu, Milka Vasić je ponudila 143.000 eura, Stefan Vuković 209.600 eura, Dragana Kašćelan 91.800 eura, Danilo Kašćelan 56.400 eura i advokat Novica Kašćelan 5.000 eura.

Kašćelan se optžnicom tereti za zelenaštvo počinjeno na organizovan način.

Prema optužnici, Kašćelan je 50 hiljada evra dao na kamatu Milanu Dragoviću, a iznos kamate bio je 10 odsto. Sa njim je, navodno, stupio u kontakt preko optuženog Gorana Ljubatovića. Na suđenju, oba okrivljena negirali su krivično delo koje im se stavlja na teret.

Pored Kašćelana optužnica je podignuta još protiv Igora M. Božovića, Vladimira M. Božovića, Davora M. Prelevića, Miloša D. Radonjića, Siniše S. Vlahovića, Aleksandra M. Đurišića, Stefana S. Brnovića, Đerđa N. Camaja, Igora M. Đurišića, Aleksandre M. Bogdanović, braće Nikole N. Andrića i Igora N. Andrića, Tripa Z. Moškova i Gorana S. Ljubatovića iz Lastve.

U optužnici se između ostalog navodi da je kriminalna grupa imala cilj vršenje krivičnih dela iznuda - zelenaštvo, nedozvoljeno držanje oružja, prodaja droge, omogućavanje uživanja opojne droge, davanje mita, teško delo protiv opšte sigurnosti, pranje novca.

"Ne znam Boga mi šta sve imam, imam dosta" - ovako je Kašćelan na početku suđenja odgovarao na pitanja sudije Jovića.

Dajući podatke o sebi, Kašćelan je kazao da je završio srednju školu i da je srednjeg imovnog stanja, a izjašnjavajući se na navode optužnice kroz smeh je kazao da je razumeo šta mu se stavlja na teret ali da ne priznaje krivično delo.

"Meni je to smešno. Ma kakvi izvršio delo, to jedino lud mogu da priznam. Samo ne znam ni šta mi je stavljeno na teret. Advokati su mi rekli da ne odgovaram na pitanja tužioca, ali neću da slušam advokate i odgovaraću na pitanja, kazao je on.



Kašćelan je tada kazao da smatra da se bez ikakvog dela digla hajka oko njega.

"Vidi, prvi put sam u sudu došao bez odela. Poštujem zakon, da ne poštujem ne bih poštovao sebe. Nije ljudski stavljati nekome na teret tuđu muku kada nije kriv, dodao je Kašćelan.

Ovaj optuženi je Crnoj Gori izručen u februaru ove godine, dva meseca nakon što je uhapšen u Pragu.