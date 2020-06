Novosti online | 08. jun 2020. 20:47 |

Dženana Čamovića, Bošnjaka koji je prošle nedelje izbo nožem policajca u Njujorku, mnogi američki mediji proglasili su Srbinom, srpskim imigrantom, a pojedini navode da je u SAD stigao iz Srbije.Bošnjaka proglasili Srbinom – vikao „Alahu akbar“Dobar poznavalac prilika u SAD politikolog Aleksandar Pavić, iznenađen je činjenicom da je čovek koji je tokom napada uzvikivao „Alahu akbar“ proglašen Srbinom. On je čak intervenisao u komentarima ove tvrdnje na portalu „Brajtbart“, koji je protrampovski nastrojen.„Ovo treba da nam da do znanja da nije garantovano da će nešto pozitivno doći iz Bele kuće samo zato što je tamo Tramp, kao i zato što je on ophrvan ostalim problemima i zato što stvarno ne zna ništa o Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, mada njegova žena sigurno zna. Nema opuštanja zato što mislimo da je Tramp blagonakloniji ili nije maliciozan prema nama, kao što su to bili Klintonovi, kao što je to bio Obama, kao što su to bili svi stanovnici Bele kuće od Džordža Buša starijeg do Trampa“, ističe Pavić.On smatra da je po Srbiju, a posebno za Srbe u SAD, opasno što se ime dvadesetjednogodišnjeg Bošnjaka, Dženana Čamovića, inače rođenog u Americi, povezuje sa Srbijom i terorizmom i žali što naša diplomatija i ne pokušava da razjasni ovu grešku.„Državni organi praktično ništa ne rade na promeni slike o Srbima koja je ostala iz devedesetih godina, iako je sad za to mnogo povoljnije vreme, nego što je bilo tokom sankcija. Sada duboka država lovi i krupnije zverke, svoje nišane uperila je i prema Rusiji i prema Kini, nisu sada samo Srbi loši momci. Sad je vreme da se mnogo toga ispravi, pogotovo zato što značajan deo populacije na zapadu ustaje protiv lažljive duboke države, lažljivih medija, kako ih naziva Tramp. Sad je vreme da se mi uključimo u to, svim snagama“, ističe sagovornik Sputnjika.On dodaje da o nečinjenju Srbije prema lošem imidžu Srba u SAD najbolje govori nedavni slučaj Katarine Ristić iz Čikaga, devojčice koja je uspela da iz udžbenika izbaci gnusne laži o ratu u Bosni. Pojedinac je uradio posao koji treba da rade drugi.Akcija srpskog kokusaSrpski kokus u SAD ustao je u odbranu naših interesa na Kosovu i Metohiji, pokušao da američkim političarima i javnosti objasni da se u južnoj srpskoj pokrajini zapravo brani hrišćanstvo.Pavić smatra da je ovaj stav dobar, ali da će, koliko god ispravan bio, teško proći, jer je Amerika duboko podeljena, a nemiri koji trenutno vladaju u svim većim gradovima pokazuju da su podele i veće nego što mislimo.Naš sagovornik konstatuje da Srbija liberalnoj, neokonzervativnoj dubokoj državi nikada ne može da se dopadne, jer joj je cilj da preformatira zapadnu civilizaciju, da je sruši iznutra.„Oni ne podnose ni hrišćanstvo, ali među Trampovom bazom, ono i te kako ima značaja. Toga moramo da budemo svesni, ako ističemo da smo hrišćani, da smo pod udarom islamista i njihovih migracija. Treba da tačno znamo s kojim medijima razgovaramo, s kim u Beloj kući i američkom establišmentu razgovaramo, kome to može nešto da znači“, ističe Pavić.On dodaje da poruka Srbije u slučaju Čamovića, ali i u svakom drugom, mora da bude jasna i da se zna kome je usmerena, inače će sav trud biti uzaludan.