Novosti Online | 31. mart 2020. 10:07 |

Medicinski tehničar u bolnici na Menhetnu u Njujorku snimio je potresnu scenu kada je na kraju smene u nedelju ujutru krenuo prema zgradi ambulante. Tamo je zatekao džinovski kamion hladnjaču koji je bio spreman da odveze umrle od komplikacija usled infekcije virusom koronaPrišao je kamionu, otvorio vrata i fotografisao tela preminulih spakovana u posebne najlon džakove."Uradio sam to da bih pokazao ljudima. To je grozna stvarnost, realnost gde su neki od nas već završili."On je zatražio da mu se identitet, kao ni ime bolnice, ne otkrivaju, jer strahuje od posledica.Samo dan ranije, on je bio uz 71-godišnju pacijentkinju koja je odbila da je intubiraju i potom preminula. Držao joj je ruku u poslednjem momentima.Opisao je kako je gubila dah dok je umirala. Rekao je da je nedelju dana ranije bila pozitivna na testu i da je poslata kući, da bi se tek u subotu vratila sa nedostatkom daha. Umrla je preko noći.Međutim, jedan od strahota virusa korona je to što žrtve, zbog visoke stope zaraze, često umiru same, izolovane od rodbine i prijatelja.Njujorške bolnice pretrpane su do krajnjih granica, uz stalni priliv pacijenata. Za to vreme, medicinsko osoblje neme osnovna sredstva i opremu lične zaštite, poput maski i haljina za lekare i medicinske sestre."Ako smo pozitivni, očekuje se da radimo sve dok nemamo simptome. Ne žele da nas testiraju, jer, po stopama zaraze kojoj smo izloženi, verovatno smo svi bolesni i ne znamo to. Daju nam jednu masku za jednokratnu upotrebu i jednu haljinu za jednokratnu upotrebu koje su za jendokratnu upotrebu, a mi ih koristimo za pet 12-satnih smena", rekao je medicinski tehničar.