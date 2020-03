M.MARKOVIĆ | 28. mart 2020. 09:30 |

KORONA sve više uzima danak i u Švedskoj! Već je potvrđeno 36 žrtava, registrovano više od dve hiljade zaraženih i oko dve stotine obolelih koji su životno ugroženi. Ali, mere koje je preduzela i preduzima vlada u Stokholmu, razlikuju se od onih koje sprovodi dobar deo sveta.Slike koje se otuda šalju u svet, gotovo su nestvarne: puni parkovi, restorani, kafići. Krcate ulice, kao da je prestonica Švedske iz nekog drugog vremena, ili, delić neke druge planete.Filolog Tamara Stevanović, Beograđanka, koja već dve i po godine sa svojom porodicom živi u švedskoj prestonici, upravo nam prenosi takvu sliku Stokholma.- Šveđani, kako ih ja razumem i koliko sam ih upoznala, na koronu i ne gledaju kao na problem. Ili je to takozasada. Zato se i "svetski potres" sa ovim virusom ovde nije ni reflektovao na svakodnevni život, kao u nekim drugim delovima Evrope i sveta, pa i u Srbiji - kaže nam Tamara. - Jednostavno je gotovo sve prepušteno slobodnoj volji građana: ako misliš da treba da se zaštitiš, zaštiti se. Ako misliš da ne treba, to je tvoja odluka i tvoja odgovornost. Da li će i ovaj švedski eksperiment uspeti poput drugih koji je "zemlju snova" svrstao među najuspešnije i najsigurnije države sveta, ko to zna?Priča nam da nema obustave posla, vrtići nisu zatvoreni, nema nikakve kampanje da je virus smrtno opasan, nema straha ni panike, ni upozorenja da je životno važna lična higijena.- Jednostavno, Šveđani su izuzetno pedantni ljudi, pedantni u svemu, zato nema naredbi ni mera u tom smislu i kada bi ih neko na to upozorio, možda bi se uvredili i shvatili kao ponižavanje -objašnjava Tamara mentalitet ljudi u njenoj novoj domovini. - Ipak, mislim da se nešto menja. U kompanije stižu preporuke da se s pažnjom pristupa ljudima i njihovim problemima i to je signal da će se nešto promeniti. Korona je globalna pošast i mere koje preduzima svaka država neće mimoići ni Šveđane.Žitelji Stokholma u šetnji AP Photo