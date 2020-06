Novosti online | 07. jun 2020. 20:32 |

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je ukidanjem mera vlade u Prištini otvoren prostor za dijalog i rekao da očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog, Miroslava Lajčaka, u Beograd i Prištinu posle izbora u Srbiji 21. juna.U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Aleksandar Vučić je poručio da je odustao od, kako je rekao, velikih inicijativa za rešavanje pitanja Kosova. Vučić je izjavio da je ukidanjem mera vlade u Prištini otvoren prostor za dijalog.Veruje da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na Srbe i Albance i da će stvoriti "neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje".Na pitanje kako vidi ulogu Amerike, a kako EU u pogledu dijaloga, Vučić je napomenuo kako "nije logično" da o tome javno govori.- Mi se nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sada vi očekujete od mene da se zamerim jednima ili drugima. Suviše smo mi mali da bismo to mogli da uradimo i da bih imao pravo da Srbiju dovedem u težu poziciju. To mi ne pada na pamet. Mi razgovaramo sa svima - rekao je Vučić.Predsednik ističe da je dovoljno svestan da smo svi mi zajedno mali i da će naravno uvek biti onih na Balkanu koji će "gledati da se dodvore tim velikima", mnogo više nego da sa svojim prijateljima ili komšijama naprave bolje odnose.- Čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. I ako me pitate, zato sam to rekao, šta je to konkretno šta očekujem. Ne očekujem ništa. Ne znam šta će. Kada kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao. Ništa konkretno - rekao je Vučić, naglašavajući da za rešavanje kosovskog pitanja "ne postoje nikakvi rokovi" i da će "Srbija da razgovara u dobroj veri".Srbija je opredeljena za članstvo u EU, poručio je Vučić, a na pitanje ima li evroskepticizma u njegovim izjavama, rekao je da je reč o evrorealizmu.Vučić je najavio da će Srbija, vremenom, uskladiti svoju spoljnu politiku sa EU, ali da će do tada štititi svoje nacionalne i državne interese.Evropska unija je "ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u našoj zemlji", istakao je Vučić, ističući kako želi da odgovori na racionalni način.Predsednik je, komentarišući izveštaje međunarodnih organizacija u kojima se kritikuje stanje demokratije u Srbiji, rekao kako bi voleo da ima nešto više objektivnosti, ali i da prihvata da postoji deo stvari koji je istinit i koji bi trebalo menjati.