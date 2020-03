NovostiOnline | 22. mart 2020. 22:29 |

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je večeras da je "u ovim teškim danima za našu zemlju i čitavu Evropu, dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić bori za živote i zdravlje građana i uspeva gotovo nemoguće, da za kratko vreme, koje se meri danima, obezbedi više respiratora nego što je kupljeno u poslednjih 30 godina, očekivao da Dragana Đilasa zatekne kako pomaže našim najstarijim sugrađanima ili da makar nekim od mnogih miliona evra koje je stekao tokom 13 godina vlasti kupi nešto medicinske opreme ili pomogne ljudima (od kojih je i uzeo te milione) na neki drugi način".





Stefanović je reagovao, kako je naveo, "povodom zahteva Đilasovog jurišnika Ljube Dišića da opozicija na silu preuzme vlast u našoj zemlji".









"Uzgred, za tih 13 godina Đilasove vlasti, nismo se proslavili ni kupovinom respiratora, ni skenera, ni magnetnih rezonanci, ali ni visinom plata lekara i medicinskih sestara. Samo visinom cena medijskih sekundi. Đilasa uglavnom vidimo u kafićima, ili smo mogli bar do skoro, kako dobacuje ili tvituje, kritikujući one koji rade, ali bez spremnosti da pomogne u bilo čemu. Ne da pomogne Aleksandru Vučiću, vec građanima za čije se glasove bori i u vreme epidemije. Umesto da ovo bude trenutak kada smo svi ujedinjeni, kada je borba protiv virusa značajnija od borbe za glasove, vidim da Đilasa i njegove saborce interesuje samo bitka za fotelje, pa makar i silom, bez volje naroda, na bilo koji način, samo da se nastavi pohod na kasu, i to onu koja je zahvaljujuci Vučiću danas spremna da izdrži teške izazove. I ne bavimo se ni Đilasom ni njemu sličnima, za razliku od njega, koji svakodnevno pokazuje samo mržnju prema predsedniku Vučiću", rekao je Stefanović.





Kako je istakao, za razliku od Đilasa, Vučićeva deca su već 5 dana volonteri u Beogradu koji pomažu hiljadama naših starijih sugrađana.





"I niste to nigde mogli ni da vidite, zato sto to Danilo i Milica ne rade za kamere i fotoreportere. Zato ću odgovore Draganu Đilasu upućivati svakodnevno, svaki put kada pokuša da korona virus koristi za kampanju i rušenje svoje države, a vidim da mu je to jedina taktika. Zbog toga sam i siguran da će rezultat te kampanje biti jasan- veoma mala ili nikakva podrška ljudi u Srbiji", poručio je Stefanović.