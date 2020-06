J. ĆOSIN | 30. jun 2020. 08:41 | Komentara: 0

VIŠE javno tužilaštvo u Nišu zatražilo je u ponedeljak da nadležni sud izrekne presudu od najmanje 15 godina zatvora Lidiji Stejković (49), iz Svrljiga, optuženoj za pomaganje u svirepom ubistvu Momčila Simonovića (59), iz sela Galibabinac. S druge strane, odbrana je tražila oslobađajuću presudu, a sud će svoju odluku saopštiti 8. jula.Simonović je pronađen mrtav u svojoj kući 8. novembra 2016. s povezom preko usta i vezanih ruku. Razbojnici, koji do danas nisu pronađeni, nesmetano su ušli u kuću i izvršili premetačinu. Zatim su, kako se u optužnici navodi, oštećenog tukli rukama i nogama, davili ga oslanjajući se na njegov grudni koš, a kada je izgubio svest, vezali su mu ruke kanapom, pertlama i kablom, a zatim mu ih privezali za nogu.Nesrećnom čoveku su polomili lobanju, usled čega je došlo do krvarenja na mozgu, a zatim je zadobio prelom štitne hrskavice, naprslinu kičmenog stuba, obostrani prelom rebara i višestruki prelom nosnih kostiju. Nakon što je preminuo, obavili su mu oko vrata peškir i košulju, a Lidija je optužena da je tada Momčila šutnula u glavu. Tom prilikom, kako se tvrdi, ostali su tragovi Momčilove krvi na njenoj nogavici, što je i bio glavni dokaz da se nađe na optuženičkoj klupi.Tokom suđenja, Lidija je priznala da je znala da Momčilo ima 17.000 evra u banci, ali i određenu svotu novca koju je čuvao kod kuće, u vitrini, kao i da joj je pomagao kada joj je novac bio potreban. Međutim, nakon iznošenja niza činjenica veštaka sudske medicine, Stejkovićeva je rekla da su mrlje od krvi na njenu garderobu dospele dan ranije, kada je sa svojim bratom vozila Momčila kod lekara.- Najpre je izjavila da ju je Simonović pozvao jer mu nije bilo dobro i da ga je već zatekla krvavog, pošto mu je iz nosa tekla krv. Tada ga je ubacila na zadnje sedište i sa bratom odvezla u Hitnu pomoć - rekao je zamenik tužioca u svojoj završnoj reči. - Zatim je, nakon iskaza veštaka, promenila priču, navodeći da su, na putu ka lekaru, zaustavili vozilo kod mesta Popova česma, jer Momčilu nije bilo dobro. Kazala je da je pljuvao krv i da su tragovi na pantalonama nastali tada. Lidijine navode ne potvrđuje ni doktorka Danijela Marković, koja je te večeri dežurala u Hitnoj pomoći, a koja nije primetila nikakve tragove krvi kada je te večeri pregledala Momčila. Takođe, i veštačenjem je utvrđeno da krvarenja iz telesnih šupljina pokojnog nije bilo.Odbrana smatra da Tužilaštvo, osim krvave mrlje, nema drugih dokaza da goni Lidiju. Advokat ističe da bi sud morao da oslobodi njegovu branjenicu, ali da to ne očekuje, jer je ona više od godinu dana u pritvoru i jer bi u tom slučaju finansijske posledice po budžet suda bile ozbiljne.- Zbog toga je neophodno osuditi Lidiju po svaku cenu, zbog čega blagovremeno najavljujemo žalbu - rekao je Lidijin advokat Bratislav Savić.