Tanjug | 08. jul 2020. 16:06 | Komentara: 0

EPIDEMIOLOG Darija Kisić Tepavčević rekla je da bliski kontakt u trajanju od 15 minuta i duže, kao i svako okupljanje, predstavljaju visok faktor rizika za nastanak infekcije.Ukoliko bismo svi nosili maske i bili na bezbednoj udaljenosti, virus ne bi bio problem, istakla je ona.Jedna od najefikasnijih mera prevencije od korona virusa je nošenje maski.Zamenica direktora Instituta "Batut", Darija Kisić Tepavčević, rekla je da se detektuje visok nivo aktivnosti virusa u mnogim zemljama hemisfere kojoj pripadamo i to se nije očekivalo.- Tako je i u našoj zemlji, gde imamo regione gde je situacija nesigurna, kao u Beogradu, Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu, a imamo delove gde beležimo poboljšanja, kao u Kragujevcu i delovima gde je stabilna situacija, poštovale su se mere koje sprečavaju infekciju - ukazala je profesorka Kisić Tepavčević.- Ukoliko je u nestabilnu epidemiološku situaciju uključen glavni grad, gde živi najveći broj stanovnika i gde imamo najveći broj novozaraženih na dnevnom nivou i popunjene kapacitete bolnica, trudimo se da budimo dva koraka ispred, ali bolnički kapaciteti se popunjavaju – moramo da kažemo da ovakva situacija zahteva predostrožnost i zajedničku aktivnost svih nas da stanemo na put virusu - rekla je zamenica direktora "Batuta".Govoreći o riziku zbog velikih okupljanja, Kisić Tepavčevićeva je naglasila da ima nepoznanica o virusu, ali da bliski kontakt u vremenskom periodu od 15 minuta i duže predstavlja visok faktor rizika za nastanak infekcije, i svako okupljanje i kontakt koji će to omogućiti predstavlja faktor rizika.- Moramo da razlikujemo sve aktivnosti gde se ponašamo po organizovanim principima, gde se poštuju mere, distanca, nose maske, od onog haotičnog masovnog okupljanja gde je velika verovatnoća zaražavanja - istakla je ona.Prema njenim rečima, svi moramo da delujemo kao tim jer ukoliko postoje pojedinci i grupe ljudi koji se ne ponašaju tako, oni predstavljaju rizik za nas.Kisić Tepavčevićeva kaže da se pokušava uraditi sve da se smanji verovatnoća prenošenja virusa.- Da se nismo okupljali u zatvorenim prostorima, nikakve mere nam ne bi bile potrebne. Moramo da učinimo sve da tome stanemo na put - kaže epidemiolog.Nema ni leka ni vakcine, ali korišćenje maske je preventivna mera. Opšte preventivne mere, u šta spada i korišćenje maski, opravdavaju mnogobrojna iskustva, to funkcioniše, što su pokazala i istraživanja. Ukazuje da je najbolji primer iz Kine, gde opštim merama uspešno savladavaju talase ovog virusa.- Maske su mehanička prepreka za dalje širenje infekcije, ali... Mnogi pišu da hirurške maske ne štite od kovida 19 - kaže ona.Foto: DepositphotosNepromenjen je stav da su maske namenjene osobama koje imaju infekciju, da je ne bi dalje širili. Ukoliko nijedna osoba ne nosi masku, od dve osobe u bliskom kontaktu, verovatnoća zaražavanja je izuzetno velika, ukazala je Kisić Tepavčevićeva.Ukoliko osoba koja je zaražena ne nosi masku, a osoba koja je osetljiva nosi, verovatnoća je značajna ako nosi hiruršku masku jer nisu partikularne – nemaju filtere – i kreće se iznad 50 odsto.Ako obe osobe nose masku, i koja je zaražena i osetljiva, verovatnoća zaražavanja manja je od jedan odsto. Ako masku nosi samo osoba koje je zaražena, a osetljiva osoba ne nosi, verovatnoća je oko pet odsto.- Postoje pravila, ali mi ne znamo ko od nas nosi virus. Ako se svi budemo ponašali kao da smo potencijalni nosioci virusa, ako budemo na odgovarajućoj razdaljini, verovatnoća zaražavanja je praktično otklonjena - podvlači ona.Maske koje su od pamuka su dobra zaštita, štite nas da ne dodirujemo nos i usta, ne treba dodirivati oči.Mnogi nose maske na pravilan način: ona mora da prekriva i nos i usta i da nema slobodnog prolaza između kože i maske. Kada skidamo masku, ne dodirujemo prednji deo, koji je možda kontaminiran.Ukazuje da ni slučajno ne treba dizati i suštati masku, a pokazalo se da ako se maska nosi nepravilo, to je i najgora opcija jer daje psihološku nadu i snagu da ste uradili sve što treba pa se možda više izlažete riziku jer mislite da ste zaštićeni.- Možemo da vidimo da maska ne pokriva nos, što je nepravilno, da se ne nose maske ispod brade, pa može da predstavlja problem ukoliko se nestručno ponašamo - rekla je Kisić Tepavčevićeva.Maska nas štiti, ali treba znati da se na njenoj površini nalaze razni prouzrokovači zaraze.Ukoliko bismo svi nosili maske i bili na bezbednoj udaljenosti, virus nam ne bi predstavljao problem, istakla je Darija Kisić Tepavčević.- Nije nam sada tako teško, nije skupo, ali to mora da primeni svako od nas - rekla je ona.Ono što je sigurno, ukazuje profesorka Kisić, sve kontrole su pokazale da je nivo svesti porastao i da se ponašamo savesno i odgovorno, pa će se brzo videti efekti zajedničkog rada.- Niko se ne može svesno dovesti u rizik da se svesno inficira. Svi treba da budemo složni i odgovorni i videćemo brzo efekte delovanja - zaključila je Darija Kisić Tepavčević.