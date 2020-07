Novosti online | 04. jul 2020. 09:32 | Komentara: 0

Nabavkom kineskih izviđačko-borbenih bespilotnih letelica CH-92A, Srbija postaje prvi korisnik ovakvih vazduhoplova u regionu, to neće biti samo prva borbena BPL u Vojsci Srbije već i prvi srednji daljinski pilotiran vazduhoplov u VS koja je do sada, počevši od 2008. godine koristila samo mini bespilotne izviđačke letelice (izraelski Orbiter).









VS dakle dobija sasvim novu klasu vazduhoplova, sasvim nove mogućnosti i sposobnosti, ali je još važnije da je u saradnji sa NR Kinom po pitanju bespilotnih letelica akcenat stavljen na transfer tehnologije koja će se primeniti na domaću bespilotnu letelicu Pegaz koja će takođe postati izviđačko-borbena.



Bespilotna letelica CH-92A koja pripada familiji BPL Cai Hong (skraćenica CH, u prevodu Rainbow, duga) je do sada čak i stručnoj javnosti bila manje poznat ili gotovo nepoznat tip kineske izviđačko-borbene bespilotne letelice što je donekle i bilo za očekivati jer je reč o novijoj letelici čije su prve opšte poznate fotografije nastale na avio-salonu u Žuhaiju pre dve godine.









CH-92A ima raspon krila nešto manji od deset metara, akcioni radijus veći od 150 kilometara, maksimalna visina leta je 5.000 metara, a brzina nešto manja od 200 kilometara na sat. Nosi dve navođene rakete dometa do šest kilometara i namenjena je za izviđanje, korekciju artiljerijske vatre i za napad na važne ciljeve, kao što su laka vozila, radarsko-komunikacioni sistemi i drugo.





Na odabir CH-92A najverovatnije je uticalo to što su njene taktičko-tehničke karakteristike vrlo bliske domaćem Pegazu, zvanično znamo da je nosivost kineske letelice za 20 procenata veća (nosivost Pegaza je 40 kg što se odnosi i na elektronsku opremu). Sve sličnosti kineske i srpske BPL mogu olakšati rad inženjerima na doradi Pegaza do željenog izgleda i zadovoljenja zadatih taktičko-tehničkih zahteva.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas prikazu novih bespilotnih letelica CH-92A na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.