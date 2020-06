Novosti online | 18. jun 2020. 23:23 | Komentara: 0

Petak je dan D za Borisava (48) i Biljanu Savić (52) iz Beograda, porodicu kojoj su socijalni radnici 8. juna oduzeli legalno usvojenu devojčicu Lenku (3) jer će, kako Kurir saznaje, ministar za rad Zoran Đorđević saopštiti odluku o pozitivnom rešenju čitave drame, to jest kada će mala Lenka biti vraćena roditeljima, bez kojih je bila prethodnih 10 dana.Devojčicu su od Savića oduzeli radnici Centra za socijalni rad iz Subotice zbog greške u proceduri, iako su Savići imali validno rešenje o usvojenju deteta. Dete je vraćeno u hraniteljsku porodicu, gde je boravilo pre osam meseci, to jest do dolaska u tu beogradsku porodicu na adaptaciju. Ovu informaciju niko od nadležnih za Kurir nije hteo da potvrdi, ali ni da demantuje, dok otac Borisav za naš list poručuje:- Dosad od nadležnih nismo dobili rešenje ili bilo kakve informacije o našem slučaju. Bez obzira na to, očekujemo pozitivan ishod čitave ove situacije - naveo je Borisav za Kurir.Ovaj slučaj odjeknuo je kao bomba u svakom kutku Srbije, jer je porodica Savić imala rešenje o usvojenju devojčice od Centra za socijalni rad iz Subotice, koje je dobila polovinom maja ove godine, dok je dete kod njih u porodici već sedam meseci boravilo na adaptaciji. Iako je situacija bila formalno-pravno apsolutno čista za te roditelje, radnici subotičkog centra pokucali su na vrata Savića 8. juna, donevši u rukama rešenje u kojem piše da im se dete oduzima jer je tokom postupka usvojenja napravljena proceduralna greška.Kako su ti majka i otac, kao gromom pogođeni iznenadnim obrtom situacije, objasnili, proceduralnu grešku napravili su radnici subotičkog Centra za socijalni rad i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku jer su od početka znali da buduća devojčicina majka Biljana ima više godina od dozvoljene granice između usvojitelja i usvojenika, a to je 45, a ipak su dozvolili usvojenje deteta.Majka je u času usvojenja imala 51 godinu, a otac 47. Kako je Borisav naveo prošlog četvrtka za Kurir, to je bio razlog da iz Centra za socijalni rad iz Subotice oduzmu dete i odvedu ga u hraniteljsku porodicu u Subotici. Istog dana o čitavom slučaju Ministarstvo za rad obavestilo je MUP, a Borisav, koji je tada bio u ministarstvu, preneo je za Kurir:- Potresen sam i treba mi vremena da se smirim. U ministarstvu su bili korektni, ali su mi rekli da je Centar za socijalni rad u Subotici napravio kardinalnu grešku zbog toga što nije tražio odobrenje ministarstva zbog godina moje supruge, pre nego što je dete došlo pre osam meseci kod nas na adaptaciju. Oni su prethodno morali da pozovu sve kandidate koji ispunjavaju sve zakonske uslove, pa i starosnu granicu, pa tek onda nas. Ljudima u ministarstvu je bilo jako čudno kako smo, uopšte, mi ušli u proceduru kada je moja supruga bila starija više od 45 godina od deteta.Istovremeno, zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak nadzora nad radom Centra za socijalni rad u Subotici i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku zbog sumnje da je povređeno pravo deteta u postupku usvojenja.- Pokrenut je postupak na osnovu navoda u medijima da je prilikom usvojenja deteta bilo propusta u radu Centra za socijalni rad u Subotici, zbog kojeg je dete, posle više meseci boravka u porodici usvojitelja, vraćeno u hraniteljsku porodicu - naveo je on, dok je kasnije rekao za Kurir da će njihovo rešenje biti prosleđeno nadležnima tokom ove nedelje.U međuvremenu, smenjena je direktorka Centra za socijalni rad u Subotici Miroslava Bogavac.