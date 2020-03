Novosti online | 31. mart 2020. 20:41 > 21:18 |

- Čudo sam danas vest na radiju da se kladionice još nisu zatvorile. Ne razumem što se ne zatvaraju, jer one nisu neophodne. Takođe i odlazak kod fizera može da sačeka 15-20 dana. Apelujemo na disciplinu. Korona virus ima 8 podtipova. Taj "L" tip je došao u Italiju preko Južne Koreje. Sad je utvrđeno i možete da ga pratite. Južna Koreja ima ispod 100 zaraženih dnevno i blizu je da ugasi epidemiju. Južnokoreanci su disciplovan narod. Peru ruke, sede kući, oni nemaju zabrane, oni sami ostaju u domovima, zato su imali kontrolisanu epidemiju. Sa druge strane imamo Italiju. Konkretno mislim na Lombardiju. Oni su najmanje poštovali mere. 40 odsto ljudi se od uvođenja potpune zabrane i dalje šeta. Mene su tri puta zaustavili policajci dok sam dolazio. Nikada se ovo nije u životu desilo ni meni ni dr Konu.





Nestorović je istakao još jednom da se velike nade polažu u toplo vreme, koji bi trebalo da oslabi virus.







- Nismo imali dovoljno podataka ranije. I verovali smo da se korona virus neće preneti na ostale delove sveta. Međutim, kad je počeo da se širi na isti način kao u Kini, ima istu dinamiku, i važno je da nije postao agresivniji. On 8 do 10 puta sporije mutira od običnog grupa. Kada je temperatura visoka, virus gubi na snazi. Svi oni koji su na respiratorima i 50 odsto od njih će preživeti. Oni su u ozbiljnom stanju.









ZBOG ČEGA PRIVATNICI NISU UKLjUČENI U LEČENjE ZARAŽENIH







Zbog čega privatni lekari nisu uključeni u zbrinjavanju zaraženih dr Nestorović je otkrio da za tim nema potrebe iz nekoliko razloga.



- 1/4 zdravstvenih radnika u Britaniji je zaraženo. Na samom početku epidemije jprivatni lekari su pravili kikseve. Odluka ministrstva je da se ne uključuju u epidemiju. Privatne laboratorije će se uključiti, to je moguće. Nije potvrđeno. Ako dođe do lošeg scenarija, mislim da će biti neophodno da se privatni lekari uključe u lečenje pacijenata od korone. Vanredne situacije zahtevaju vanredne mere. Kako je zdravstvenim radnicima, to samo naša duša zna.





KORISTIMO HLORIKIN, JAKO SE DOBRO POKAZAO







- Koristimo hlorokin. To su nam Kinezi rekli. Međutim, imali smo određenu količinu tog leka već nabavljenu. Imali smo vremena da se pripremimo. Pre dva dana sam dobio rad Didije Raula, francuskog eksperta, i to je potpuno fascinantno. Hlorikn ubija virus na pet nivoa. Pokazao se da je nefikasniji do sad. Za pet dana pacijentu bude bolje.





DA LI RESPIRATORI ZNAČE SIGURNU SMRT



- Ako nemate respirator, umirete za pola sata. Organizam ne može da se izbori. Ljudi brkaju, mešaju stvari. I kod gripa se upotrebljavaju respiratori kada za tim ima potrebe . Pluća su preplavljena tečnošću i respirator pomaže da se vazduh ubacuje u pluća. Jedini problem je jer respirator veštački ubacuje taj vazduh i pored te vode. 0d 30 do 50 odsto ljudi na respiratoru umru i to nije tajna.





IMALI SMO DETE KOJE JE BILO NA RESPIRATORU, TOK BOLESTI IDE KROZ TRI FAZE





- Tok bolesti ide trostruko. Najveći broj su jako laki bolesnici, kijaju, kašlju i nije im ništa. Druga faza je zapaljenje pluća, što nije strašno, ali treća faza je potpuni raspad pluća. Kod sarsa je bilo slično. Brzo se pogoršavalo stanje. Imali smo dete koje bilo na respiratoru, ali je imalo neurološke probleme, sada je dobro.



Doktor Branimir Nestorović se u emisiji "Upitnik" osvrnuo na činjenicu da Srbi ne poštuju dovoljno uvedene mere i da su viđeni kako se za vikend šetaju po Košutnjaku, Avali, Adi.