Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se javnosti večeras povodom novih mera za suzbijanje širenja virusa korona.

























ZABRANA KRETANjA ZA SVE PREKO 65 GODINA, STUPA NA SNAGU SUTRA OD 10 ČASOVA



Kako je rečeno, odluka je donešena jer je ocenjeno da na te načine može da se očuva zdravlje građana.









- Otvorićemo supermarkete sa posebnim pravilima i maskama za njih, da mogu da kupe potrepšine za narednih sedam dana. Niko neće moći da ostane gladan – dodao je.





DRUGA MERA: POSLE 20 ČASOVA NIKO NE SME NA ULICU







Druga mera se odnosi se na sve ostale kategorije građana, kazao je predsednik Srbije.



- Od sutra, od 20 sati do pet ujutru, uvodi se zabrana kretanja svim licima od nula do bilo kojeg starosnog doba, sem organa koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni – rekao je, i naglasio da je cilj da se spreči širenje virusa.





- U Nemačkoj, Španiji i svim zemljama je strašno stanje! Nadam se da će Hrvati uspeti da se izbore sa koronavirusom... To je nama najteža opasnost! Preduzimamo najteže mere, i pored toga što neki ovako ozbiljne mere nisu preduzeli, i pored toga što imaju ozbiljniju situaciju – rekao je predsednik Vučić i zamolio sve građane da razumeju ovu odluku Vlade Srbije, iako je nepopularna.









Kaže da "samo teške i ozbiljne mere daju rezultate".



- Ne lečite bol aspirinom ili lilihipom, već najtežim pristupom! Vojska Srbija će nadledati granice, sve bolnice, migrantske centre i biće naoružana. Posao je da zaštiti lekare! Imali smo incidente gde su neki pacijenti iz inostranstva želeli da tuku naše lekare. Oni su heroji, rade najteži posao. Molim vas da ne napadate našu vojsku, vi koji je napadate. Njihov posao je da čuvaju bolnice, da korona tamo ne bi ušla – rekao je predsednik Vučić ističući da policija radi jako težak posao.



- Od 7.607 kontrolisanih lica 5.594 je policija je pronašla kod kuće. Jel moguće da je neko tako neodgovoran?! – pita predsednik Vučić.







Kaže da je u Kikindu korona stigla preko Milana, u Beograd takođe, a u Čačku se pojavila na svabdi, dok se u Nišu pojavila na žurki. Naglašava da će kazne biti oštre za sve koji ne poštuju mere.





HRANE IMAMO NA PRETEK





Mi, što se prehrambenih namirnica tiče, mislim da nemamo problema sa snabdevanost prodavnica. Što se tiče hrane, imamo je na pretek. Posle procene Vlade Srbije nešto hrane ćemo da izvezdemo našim komšijama u regionu. Mi imamo hrane previše, oni nemaju. Mislim na RS, BiH, Severnu Makedoniju, a možda i Crna Gora. Mi ćemo sa setvom da imamo brašna za naredne dve godine. To su ogromni tržni viškovi. Imamo milion tona pšenice i to je dovoljno za 10 meseci. Imamo i rafinisano ulje oko 4 miliona litara. Sve što se tiče hrane, imamo više nego dovoljno i ljudi ne moraju da brinu.



- Molim ljude da vode računa o policajcima, vojnicima i lekarima. Mislite da je njima lako? - rekao je Vučić, još jednom se zahvaljujući Kini.



- Beskrajno hvala Si Đinpingu, nikada mu ovo nećemo zaboraviti! On je naš veliki prijatelj – rekao je predsednik.







- Hvala i našim učiteljima i nastavnicima. Fantastično su to izveli i nemojte da se smejete onim nastavnicima koji su prvi put pred kamerama. Čestitam i ljudima iz ministarstva koji su to spremali. Deco, morate da učite, ne samo da igrate igrice. Od vas zavisi naša budućnost – rekao je Vučić.





DOBIĆEMO HIRURŠKE MASKE, SPREMILI SMO SMEŠTAJ ZA 6.000 BOLESNIH





- Dobićemo hiruške maske, ne mogu da kažem odakle. Zatvorenici proizvode maske takođe. U međuvremenu, dobićemo 30 miliona maski. Sprečićemo crno tržište. Ljudi ne treba da brinu. Mi smo posao obavili na dobar način. Ostalo je da se brinemo za zdravlje lekara i medicinskih sestara. Oni imaju ogromnu energiju, rade dan i noć. Odredili smo i nove bonice, imamo za smeštaj oko 6.000 ljudi, bićemo spremni i za to. Imamo i mnogo više respratora u poređenu od sedam dana. U subotu očekujem novu količinu kliničkih respratora – rekao je.









BRNABIĆ: ZA DVA DANA SE U SRBIJU VRATILO PREKO 35 HILjADA LjUDI







Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da mere koje su donesene su važne za sve građane Srbije, ali i da je to posao i lokalnih samouprava kao bi moglo da se sve odvija kako treba.



- U najvećoj meri sam zadvoljna radom lokalnih samouprava. Najvažnije za ovu borbu su centralizovani. Imali smo sreću, pomoglo je da imamo dobar uvid o svemu na lokalu. Imamo dva fokusa, jedan je efikasnost zdravstvenog sistema. Tu nam znači i pomoć svih jedinica lokalnih samouprava – rekla je Brnabić.



- U Srbiju se 35.376 ljudi se za dva dana vratilo u zemlju. To je veliki broj ljudi, to je teško da se ispoštuje. Veliki broj ljudi nije hteo da poštuje pravila – rekla je Brnabić.









ČETIRI LEKARA IMALI PROBLEM , JEDAN OD NjIH STRANAC







Na pitanje o navodnom oboljevanju medicinske sestre u domu zdravlja Novi Beograd, Vučić kaže da nema informacije o tome, da tu problem ne postoji, već da je postojao problem na kardiovaskularnom odeljenju, ali ne na Infektivnoj klinici, kaže Vučić.



- Tu su problem imala četiri lekara, jedan od njih je stranac. Nama je veliki problem šta god da nam se dogodi u velikim ustanovama - rekao je Vučić. Ističe da su lekari i medicinske sestre umorni i apeluje na građane da ne odlaze kod lekara, osim ako to nije neophodno.



- Ovog neprijatelja moramo pobediti u pidžami, takav nam je neprijatelj - kaže predsednik. Ističe da će problema i pritužbi biti mnogo, ali da će se problemi i greške ispravljati.



Jučerašnji apeli su, kaže, urodili plodom i da su penzioneri u urbanim sredinama u 95 odsto slučajeva poslušali. Kaže i da se razmišlja o ukidanju međugradskog prevoza, da se virus ne bi širio u unutrašnjost.





CILj JE DA UKINEMO MEĐUGRADSKI PREVOZ





- Cilj nam je da ne radi međugradski saobraćaj, da izgubimo pare, samo da bi ljudi ostali živi, a to može samo uz manje pokreta. Naše sledeće mere biće skraćivanje vremena, ako je potrebno. Želimo da učinimo sve da izbegnemo scene iz Italije i Francuske i jasno mi je da mora biti 5, 10, pa i 50 mrtvih, ali ne i 10.000 mrtvih - kaže Vučić.



- Republika Srbija se suočava sa neverovatnim izazovima kao i mnoge duge zemlje u Evropi. Pošto nismo uspeli da obezbedimo punu disciplinu i smanjimo stepen ugroženosti naših građana, doneli smo nepopularne odluke. Želimo da sačuvamo živote ljudi u našoj zemlji i pravo na budućnost. Od sutra ujutru od 10 sati u svim urbanim sredinama, zabranjen je izlalazak na ulicu ljudima od 65 godina, u seoskim sredinama to važi za ljude starije od 70 godina – rekao je.Kaže da su najugroženiji najveći gradovi u Srbiji.- Žarišta su veći gradovi. Najviše Beograd, Kikinda i Niš. Nešto manje Čačak. Sva lica strija od 65 godina od ujutru od 10 sati mora da ostanu u kućama – rekao je i zamolio sve starije da razmisle zbog čega ovo Vlada Srbije radi.