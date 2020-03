Novosti Online | 17. mart 2020. 20:40 | Komentara: 0

- Plate se neće smanjivati uopšte. Od 1. aprila povećaćemo plate svim zdravstvenim radnicima za 10 odsto. Država to može sada da uradi. Niko u javnom sektoru neće da izgubi posao. Plate neće da padaju. To možemo zbog dobre fiskalne situacije, dobrom monetarnom politikom – rekao je Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja.Kako je rekao, javni dug je snižen za dodatnih 0.3 odsto, i to je, naglašava, od velikog značaja za monetarnu politiku Srbije.- Imamo punu stablinost kursa. Nećemo da dozvolimo pad, a to je moguće jer imamo čvrstu i stabilnu ekonomiju – rekao je.Kaže da je važno da i privreda funkcioniše.- Da bi bilo para, neko mora da radi. Probaćemo da obezbednimo da ljudi moraju da rade, jer privreda mora da funkconiše. Ukinućemo gradske i međugradske linije, ali obezbedićemo prevoz za sve koji rade – dodao je.