Mladi su najzbunjeniji i ako se stres ne kanališe može da dođe do negativnih promena u raspoloženju i ponašanjuMogućnosti brzog širenja infekcije izazvane koronavirusom, veliki je izazov za porodice sa adolescentima, upozoravaju stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje.Kako bi se ova situacija što mirnije prevazišla važno je da roditelji razgovaraju sa adolescentima kako bi im pojasnili stepen ozbiljnosti, kao i kolektivne i lične odgovornosti u ovoj situaciji. Razgovor, i podela odgovornosti u porodici mogu da smanjiti rizik od različitih negativnih psiholoških i poremećaja u ponašanju kao odgovora na stres u ovakvim situacijama.Stručnjaci Instituta upozoravaju da se, kako kod adolescenata tako i kod roditelja najučestalije javljaju poremećaji sna, napetost, promene raspoloženja, strepnja, smanjen doživljaj bezbednosti, ljutnja kao i pojačani strah od bolesti.Rizični oblici ponašanja po zdravlje kao što su pojačano konzumiranje alkohola, duvana, socijalna izolacija, konflikti u porodici i agresivnost dovode kako do slabljenja imunog sistema tako i do nemogućnosti da se psihološki savladaju pojačani zahtevi sredine u kriznoj situaciji.Prihvatanje brige i nesigurnosti vezano za tok dešavanja i ishod treba uvažiti, podelite medicinsko znanje koje je sa zvaničnih izvora i napravite plan stila zdravih životnih navika u narednim danima koje će omogućiti redukciju stresa i unaprediti i psihičko i telesno zdravlje.Ovo su neke od preporuka Instituta za mentalno zdravlje:- Roditelji, razgovarajte sa adolescentima kako bi im približili značaj situacije, i potrebe za privremenom izolacijom unutar porodice. Adolescencija je period kada smanjen pristup vršnjačkim grupama pravi poseban distres, imajte razumevanja i napravite strategije kako da vreme bilo samostalno bilo unutar porodice što kreativnije osmislite.- Adolescenti i roditelji, napravite plan strukture dana koji obuhvata dovoljno sna, uravnoteženu ishranu, fizičku aktivnost, komunikaciju između članova porodice kao i sa bliskim prijateljima putem telefona i društevnih mreža (kako bi smo smanjili mogućnost širenja infekcije)- Ovo je nova situacija za sve, ne pokušavajte da osmislite nove strategije već koristite poznate koje su vam ranije pomagale da umanjite stres.- Ne znamo koliko će trajati ova situacija pa je veoma važno da se umirimo, prihvatimo da nema jasnog vremenskog okvira i da funkcionišemo ovde i sada.-Razmotrite koje vam aktivnosti pričinjavaju zadovoljstvo i koje sada možete primeniti da podignete nivoe "psiholoških snaga".- Budite svesni psiholoških granica i rizika od preplavljivanja informacijama i emocijama: moguće je da će vam trebati više vremena da promislite o stvarima i napravite smisao u novim situacijama.- Izbegavajte dramatični ton i prenaglašavanje situacija koje mogu dovesti do panike kod vaših bližnjih.- Izbegavajte konzumiranje alkohola, duvana i drugih rizičnih supstanci koje mogu oslabiti vaš imuni sistem i psihološke kapacitete.- Budite informisani, informišite se sa zvaničnih izvora.- Delite informacije: roditelji motivišite adeolscente da sa vama podele saznanja koja oni imaju (na primer sa društvenih mreža) i time uvažite i njih i njihovu pođednako validnu ulogu u situaciji krize (pandemije). Adolescnti, pitajte roditelje za njihova saznanja i budite tim u ovoj situaciji.- Ograničite sebi pristup medijima na nekoliko puta dnevno (preporuka dva puta) i napravite plan raznovrsnih sadržaja koji će vas mentalno stimulisati u narednim danima. Prevelika izloženost samo jednom vidu informacija može dovesti do negativnih ishoda po mentalno zdravlje.- Komunicirajte, pokušajte da prepoznate kako se osećate i da o tome otvoreno razgovarate unutar porodice. Važno je da jedni drugima članovi porodice budu podrška i imaju razumevanja jedni za druge.- Preraspodelite dogovore oko kućnih obaveza kako niko ne bi imao utisak "borbe za poziciju moći" unutar porodice već saradnje i saveza.- Adolescenti često ispituju nova pravila, granice, mogućnosti i imaju doživljaj da su snažniji od izazova sa kojima se suočavaju, odnosno da njih ovakve situacije ne mogu da ugroze. Razgovarajte kako o ličnim rizicima, tako i odgovornosti u zajednici u ovoj novonastaloj situaciji pandemije.-Ukoliko imate poteškoća da se izborite sa mentalnim tegobama možete kontaktirati zvanične brojeve telefona za pružanje podrške i informacija kako da se u pojedinačnim situacijama izborite sa poteškoćama/ odnosno da li i gde da potražite stručnu pomoć.