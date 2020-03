Tanjug | 14. mart 2020. 21:33 | Komentara: 0

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je večeras da pacijenata zaraženih virusom korona ima u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Kikindi, Nišu, Kragujevcu, Čačku i Zrenjaninu.Lončar je, na konferenciji za štampu, kazao da ima 12 pacijenata na infektivnoj klinici u Beogradu, četiri u Novom Sadu, od toga jedan u ozbiljnom stanju na respiratoru, jedan u Pančevu, pet u Nišu, i jedan u Kragujevcu."To su svi ležeći i plus pacijente koji su kod kuće i u dobrom stanju. Kada su kod kuće nama je to cilj, a to je moguće za sve kada nemaju kliničku sliku da moraju biti u bolnici. Njihovo stanje se prati i ako se promeni, istog trenutka se pozivaju i dolaze u infektivnu", objasnio je on.Što se kaznene politike tiče za one koji se ne pridržavaju odluke o kućnoj izolaciji, rekao je da je predviđeno od tri meseca do tri godine zatvora.To je po zakonu definisano i ozbiljna neodgovornost, nepoštovanje ako izlaze i ugrožavaju ljude, podvukao je on.Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da se testiranja na virus korona sprovode u skladu sa preporukama struke i da će tako biti činjeno i ubuduće."Svako drugo rešenje nas ne bi dovelo na dobar put", rekao je Lončar na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević podsetila je da je kriterijume za testiranje jasno definisala SZO.Ona je navela da bi neko zadovoljio kriterijume da se testira treba da dođe iz žarišta sa visokom zonom transmisije virusa, da je imao kontakt sa obelelim kod koga je potvrđena ili se sumnja na infekciju u prethodnih 14 dana.Takođe, ako je neko bio u bolnici u poseti ako se ispostavi da je imao infekciju.Na pitanje povodom ranijih izjava da bi Srbija mogla da napravi vakcinu, Lončar je rekao da stoji iza svake reči i da bi mi mogli da je napravimo, jer za to imamo stručnjake."Još je niko nije napravio, za to je potreban vremenski period, mnogi su krenuli da je prave. Mi smo ponudili ljudima iz Kine našu pomoć", naveo je Lončar.Srpski lekari i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u stalnoj su komunikaciji sa kineskim kolegama, odnosno predsednikom Kine u vezi sprečavanjem širenja korona virusa, rekao je večeras ministar zdravlja Zlatibor Lončar.Naveo je da je u tu svrhu u petak održana video konferencija sa kineskim kolegama tokom koje su, kako je rekao, dobijene veoma značajne informacije o njihovim iskustvima u borbi za zaustavljanje korona virusa.Lončar je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da ta komunikacija nije jedina i da postoji od prvog dana kada se virus pojavio u Kini, odnosno kada su počele posledice pojavljivanja virusa.“Mi smo direktno na vezi sa kineskom ambasadorkom i preko nje sa svim drugim relevantnim ljudima u Kini. Od samog početka dobijamo neophodne informacije o njihovim iskustvima. Jučerašnja video konferencija je bila samo nastavak te komunikacije”, rekao je Lončar.Kazao je da se očekuje da kineski eksperti dođu u Srbiju i sve u vezi sa tim i drugim vidovima saradnje je već, kako kaže, dogovoreno.Upitan da li se razmišlja o izgradnji bolnice u Srbiji za obolele, Lončar je rekao da se razmišlja o svakom scenariju i sve će, dodao je, zavisiti od razvoja situacije.“Kako se bude razvijala situacija, mi ćemo se tako ponašati i raditi. Nisam siguran da mi možemo da izgradimo bolnicu kao što je učinjeno u Kini, ali možemo da preuredimo i prenamenimo druge zgrade da nam posluže u te svrhe”, kazao je ministar.O detaljima video konferencije sa kineskim stručnjacima više detalja je izneo pokrajinski sekretar za zdravstvo, Zoran Gojković, koji je učestvovao u tom video razgovoru i istakao da je ta video konferencija bila duga i veoma korisna, jer se pričalo o sveukupnom pristupu ne samo za aspekta medicinske struke, već zbrinjavanja pacijenata i svim drugim okolnostima.“Maksimalno otvoreno, dali su nam sve podatke, informacije o pitanjima za koja smo bii zainteresovai. Znacajno u nam pomogli u opredeljenju za ovu situaciju, razgovarali smo izuzetno dugo o svim relavantnim pitanjima”, rekao je Gojković i dodao da će takva komunikacija biti nastavljena.Upitan o obolelom državljaninu Kine, koji je stacioniran u Beogradu, Lončar je rekao da ne može da iznosi njegove lične podatke, da je on tretiran, da je rekonstruisano kompletno njegovo ponašnaje i kretanje, te da je s tim u vezi odrađeno kompletno epidemiloško istraživanje koje takva situacija zahteva."Da nije urađeno tako, znali bismo, videlo bi se po broju ljudi koji su pozitivni. Čovek je na Infektivnoj klinici, stabilan je i bolje nego što je bio, što je nama najvažnije. Svi njegovi kontakti su identifikovani i oni su u izolaciji, odnosno pod nadzorom, jer još nije prošlo 14 dana od kada se saznalo da je pozitivan", rekao je Lončar.