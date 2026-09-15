KOMENTAR: Kazna
POSLE zločina, uobičajeno sledi kazna, ali za Evropsku uniju nije bitno da li je greške bilo, važno je da ima "packi".
Nemačka pokrajina Saksonija-Anhalt, biće kažnjena zato što su na njenim parlamentarnim izborima pobedili desni suverenisti, koji Evropi po mnogo čemu nisu po volji. Naročito, jer se protive nekontrolisanoj imigraciji i interese domaćeg stanovništva stavljaju u prvi plan, što se kosi sa strategijom briselske administracije.
Zavrtanje finansijske slavine nije zanemarljivo, budući da ova nemačka pokrajina od svih 16, dobija iz evropskih fondova najviše para po glavi stanovnika, što će od 2021. do 2027. godine doseći oko pola milijarde evra. Da je, međutim, i najmanja suma, bila bi na delu ista vrsta diskriminacije onih koji, umesto da duvaju u briselsku tikvu, imaju demokratske izbore i rezultat po volji skoro polovine (44,3 odsto) biračkog tela.
Nastala na proklamaciji demokratičnosti, EU kao da je zaboravila šta taj princip predstavlja, pa od članica zahteva da ne misle svojom glavom i još važnije, da svoje narode ubede u to da ima ko za njih da misli. Ista kost u grlu - imigracija - dovodila je do toga da Brisel zamrzne finansiranje u Mađarskoj i Poljskoj. Obe države, pobunile su se protiv sankcija, ocenjujući ih kao politički progon, povezan sa njihovim protivljenjem politici EU.
Postupajući po onoj narodnoj, "Čega se pamentan stidi, time se budala ponosi", Danijel Frojnd, poslanih Zelenih u Evropskom parlamentu poručuje da "desničarska grupa Alternativa za Nemačku, deluje protiv evropskog projekta i ako je potrebno Evropska komisija uskratiće joj sredstva, jer je ukidanje para dobar način da se obuzdaju neistomišljenici u nacionalnim vladama, što se lepo pokazalo na pimeru Budimpešte i Varšave, pošto su, odmah po zamrzavanju novca, promenile svoje vlade i sad je saradnja dobra".
- Smejemo se stranačkim protivnicima koji svojim očajničkim potezima najbolje dokazuju koliko su bespomoćni u konkurenciji sa nama - poručuje na to Bernd Bauman, vođa parlamentarne frakcije AfD u Bundestagu.
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