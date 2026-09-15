STUDENTSKA LISTA PONOVO BEŽI OD DEBATE SA VUČIĆEM – Brnabić: "Sve prevaranti i kukavice"
Predsednica Skupštine u tehničkom mandatu Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X povodom, kako je navela, ponovnog odbijanja predstavnika "studentske liste" da učestvuju u debati sa predsednikom Srbije i nosiocem liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
Brnabić je tom prilikom žestoko kritikovala njihove predstavnike, poručivši da "nemaju hrabrosti" da svoje stavove sučele sa Vučićem pred javnošću.
- Ponovo beže od debate sa Aleksandrom Vučićem Oni - takvi kulturni, obrazovani, stručni, genijalni - ponovo odbijaju da pokažu svoje znanje i genijalnost, licem u lice, sa prvim na listi ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA. Dok nisu imali listu, zvao je njih 5, koje god svoje predstavnike hoće, na duel protiv njega samog. Nisu hteli. Sada kada imaju listu, zove njihovog nosioca na debatu. Opet moraju tetki da odnesu lek. A sutra će kukati kako nemaju dovoljno prostora i vremena u medijima da predstave svoj, bez sumnje, brilijantan plan - kako uništiti Srbiju u 7 dana. Sve prevaranti i kukavice. Studentska lista bez studenata. Prvom na njihovoj listi jedina želja da se nikada ne sretne sa prvim na našoj listi. Da maltretira žene, preti im, unosi im se u lice i gađa ih štampačem - sme. Da održi debatu sa Vučićem - ne sme. Da targetira i poziva na nasilje nad studentima koji su protiv blokada fakulteta - uvek spreman. Da sedne preko puta Aleksandra Vučića i kaže mu sve u lice pred celom zemljom - za to hrabrosti nema. Toliko o tome kakva je to junačina i kakvi su to ljudi. "Studentska" lista je najveća prevara u istoriji Srbije- navela je Ana Brnabić na svom Tviter nalogu.
Preporučujemo
ŠTA TO RADITE? Ilija Srdanović (VIDEO)
15. 09. 2026. u 20:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)