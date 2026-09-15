STUDENTSKA LISTA PONOVO BEŽI OD DEBATE SA VUČIĆEM – Brnabić: "Sve prevaranti i kukavice"

Predsednica Skupštine u tehničkom mandatu Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X povodom, kako je navela, ponovnog odbijanja predstavnika "studentske liste" da učestvuju u debati sa predsednikom Srbije i nosiocem liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Brnabić je tom prilikom žestoko kritikovala njihove predstavnike, poručivši da "nemaju hrabrosti" da svoje stavove sučele sa Vučićem pred javnošću.

- Ponovo beže od debate sa Aleksandrom Vučićem Oni - takvi kulturni, obrazovani, stručni, genijalni - ponovo odbijaju da pokažu svoje znanje i genijalnost, licem u lice, sa prvim na listi ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA. Dok nisu imali listu, zvao je njih 5, koje god svoje predstavnike hoće, na duel protiv njega samog. Nisu hteli. Sada kada imaju listu, zove njihovog nosioca na debatu. Opet moraju tetki da odnesu lek. A sutra će kukati kako nemaju dovoljno prostora i vremena u medijima da predstave svoj, bez sumnje, brilijantan plan - kako uništiti Srbiju u 7 dana. Sve prevaranti i kukavice. Studentska lista bez studenata. Prvom na njihovoj listi jedina želja da se nikada ne sretne sa prvim na našoj listi. Da maltretira žene, preti im, unosi im se u lice i gađa ih štampačem - sme. Da održi debatu sa Vučićem - ne sme. Da targetira i poziva na nasilje nad studentima koji su protiv blokada fakulteta - uvek spreman. Da sedne preko puta Aleksandra Vučića i kaže mu sve u lice pred celom zemljom - za to hrabrosti nema. Toliko o tome kakva je to junačina i kakvi su to ljudi. "Studentska" lista je najveća prevara u istoriji Srbije- navela je Ana Brnabić na svom Tviter nalogu.

Ponovo beže od debate sa Aleksandrom Vučićem @avucic! Oni - takvi kulturni, obrazovani, stručni, genijalni - ponovo odbijaju da pokažu svoje znanje i genijalnost, licem u lice, sa prvim na listi ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA. Dok nisu imali listu, zvao je njih 5, koje god svoje predstavnike hoće, na duel protiv njega samog. Nisu hteli. Sada kada imaju listu, zove njihovog nosioca na debatu. Opet moraju tetki da odnesu lek. A sutra će kukati kako nemaju dovoljno prostora i vremena u medijima da predstave svoj, bez sumnje, brilijantan plan - kako uništiti Srbiju u 7 dana. Sve prevaranti i kukavice. Studentska lista bez studenata. Prvom na njihovoj listi jedina želja da se nikada ne sretne sa prvim na našoj listi. Da maltretira žene, preti im, unosi im se u lice i gađa ih štampačem - sme. Da održi debatu sa Vučićem - ne sme. Da targetira i poziva na nasilje nad studentima koji su protiv blokada fakulteta - uvek spreman. Da sedne preko puta Aleksandra Vučića i kaže mu sve u lice pred celom zemljom - za to hrabrosti nema. Toliko o tome kakva je to junačina i kakvi su to ljudi. "Studentska" lista je najveća prevara u istoriji Srbije. — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 15, 2026