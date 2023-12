TO NA RTS TRAJE DUŽE VREME: Vućić - Samo se neki prave da ne vide

PREDSEDNIK Srbije gostujući u Dnevniku TV Pink osvrnuo se i na izveštaj o negativnom izveštavanju tokom predizborne kampanje.

Foto: Printskrin

Vučić je prokomentarisao istraživanje da je on bio najnapadanija ličnost u kampanji. Govorio je i o negativnom izveštavanju RTS.

- To traje duže vreme, samo se neki prave da to ne vide. Čak su se uplašili kada su mislili da će masa zauzeti RTS, pa su ih puštali pet puta. Danas su na kajronu imali da je Beograd danas 27. najzagađeniji grad na svetu. Kakva je to vest da je nešto 27. na svetu. To samo pokazuje da hoće da naprave negativnu vest. Ali, to je njihova uređivačka politika, i ja ne želim da utičem na njihov rad - kazao je on.

O izveštavanju opozicionih medija, kaže da ne razume kako uopšte može da hoda ulicom posle tolike mržnje.

- To je 207 sati programa samo protiv mene. U poslednjih mesec dana! A 17 sekundi protiv Dragana Đilasa. I onda govore o diktaturi i medijskim slobodama. Ali ja mislim da ljudi to sve razumeju - kazao je predsednik.

