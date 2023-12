"SNS SE NE STIDI I NE ODRIČE ALEKSANDRA VUČIĆA" Vučević izričit: Mi smo jedan tim, nastavljamo sa istim ciljem da Srbija bude još jača

VEOMA smo zadovoljni, pre svega da su izbori protekli u fer i demokratskoj atmosferi, govorim o izbornom danu. To može da bude primer i mnogim drugim državama. Zahvalan sam i svim građanima koji su iskoristili svoje pravo. Zadovoljni smo izbornim rezultatom, ali videli ste nema euforije kod nas. Mi se vladamo izrekom "U dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi". Ovaj nivo podrške koju je dobila naša lista je nešto što obavezuje i novi paket odgovornosti za naredne četiri godine, rekao je lider SNS Miloš Vučević na Prvoj televiziji, i emisiji "Jutro".

On je govorio o pobedi na izborima, aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i daljim planovima SNS-a.

Pobednik je onaj koji je dobio većinu glasova

Vučević tvrdi da su imali kampanju u kojoj su građani prepoznali program i ljude, kao i da će se u naredne četiri godine odgovorni brinuti o svim građanima Srbije.

-Imali smo 2020. godine apsolutnu većinu u Pokrajinskoj skupštini, iako su bili specifični izbori zbog bojkota opozicije. Naša lista je osvojila apsolutnu većinu da sami formiramo većinu u Pokrajinskoj vladi i kada dodamo broj glasova Saveza vojvođanskih Mađara, naših tradicionalnih partnera. Videćemo da li ćemo razgovarati i sa SPS-om i nekim drugim partijama. To nas očekuje. Mi smo se uvek trudili da budemo inkluzivni. Uvek smo vodili politiku da je dobro uključiti i one druge. Ne mogu da uđem u taj narativ da je neko pobednik sa četiri posto. To je fenomenologija koja nas prati iz izbora u izbore. Valjda je pobednik onaj ko je dobio najveći broj glasova. Rekao bih da je to logika. Mi razumemo i uvažavamo sve liste koje su prešle cenzus i nikoga ne potcenjujemo. Razumemo i broj ljudi koji su glasali za Đilasovu listu. Dobili smo legalno pravo da budemo odgovorni za sve u naredne četiri godine. S ovim izborima su stvari počele da se postavljaju na svoje mesto. Godina 2022. nije bila potpuno relevantna, zbog rata u Ukrajini, zbog bure emocija u celom svetu i neko je znao da to dobro eksploatiše. Sad su stvari bile preciznije postavljene. U izbornoj kampanji smo imali listu koja je izlazila sa programom, idejom, ljudima. Ljudi pre svega glasaju za ono što treba da se desi u narednom periodu. Ljudi nisu hteli da se vraćaju u prošlost, gledaju šta im ko nudi za period pred nama. S druge strane je mnogo više dominirala mržnja. Vi niste dobili nijedan odgovor po pitanju KiM, hoće li sukobe, da li će predati KiM, pitanje sankcija Ruskoj Federaciji do gluposti da se uzme 1.000 stanova u Beogradu na vodi. Kako ćete to privatnu imovinu da uzimate nekome, pa nije ovo 1945. Tu nema ničega konkretnog što se nudi za Srbiju, to nije dobro. Bilo bi bolje da smo čuli konkretne stvari. Umesto da pričamo o KiM mi sprovodimo nasilje u Skupštini. Nadam se da toga više neće biti. Mi iz SNS, najveće stranke, trudićemo se da napravimo političku atmosferu da se razgovara na najbolji mogući način. Iako se vode teške rasprave, njima je mesto u parlamentu, ali ne uključuju uvrede za majku, porodicu, decu. Trudićemo se da pravimo bolju atmosferu u društvu. Sa Aleksandrom smo pričali veče posle izbora šta treba na bolje da menjamo, da princip promenljivosti mora da ostane uslov političkom opstanka SNS i da imamo još kritičniji stav prema nekim našim predstavnicima u stranci koji su ponašanjem izneverili poverenje građana. To pričamo u danima kada imamo pobedu. Ulazimo u novi period, moramo da radimo na sebi. Ljudi u vladajućoj stranci moraju da razumeju da se nivo odgovornosti povećava, ne pitanje prava. Samo ste dobili veću odgovornost, ko to ne razume i ko se zaigra da dobije šofera i pravo na službene ručkove mislim da će brzo ispasti iz igre. Da li je to moguće potpuno iskoreniti, verovatno ne, ali da se svede na minimum minimuma. To je naša javna poruka. Za četiri godine ćemo opet polagati odgovornost građanima.

Napraviće kardinalnu grešku ako budu tražili ponovljanje izbora

On je naglasio da u Skupštini grada Beograda SNS i SPS imaju 54 ili 55 mandata, a ako odbornička lista Nestorovića ne bude podržala jednu većinu, ide se na ponovljene izbore.

-Mislim da će svi napraviti kardinalnu grešku ako budu tražili ponovljene izbore. Očekujemo da Aleksandar Šapić bude gradonačelnik. To sad zavisi od liste gospodina Nestorovića. Legitimno je da naš bude gradonačelnik, pobedili smo u Beogradu, iako je pre pet meseci bila druga situacija. Kao što vidite pet procenata je razlika između dve liste. Nije fer da bilo ko spolja komentariše situaciju u SPS. Verujem da će razumeti poruku glasača i spram toga odlučiti. Da podsetim, mi imamo većinu u Narodnoj skupštini Srbije između 128 ili 129 mandata. Videćemo ako negde bude ponavljanja, a uvek bude. Mislim da je dobro da dve najveće etničke grupe, pored Srba, bošnjačka i mađarska budu uključene u izvršnu vlast i time da garantujemo jednaka prava i obaveze prema Srbiji. I naravno, ostaje pitanje razgovora sa SPS-om, možda i sa nekim drugim strankama. Pokušaćemo da napravimo jedan širi politički dogovor. Čeka nas mnogo toga, borba za Srbiju, Ekspo 2027. godine, a sve mora da bude gotovo do kraja 2026. godine, građani Srbije su birali vladu za pun mandat.

Vi ste uvek dobrodošli, vi ste neotuđivi

-Mi u SNS-u se ne stidimo Aleksandra Vučića, mi se ne stidimo da kažemo da smo jedan tim. Ja sam mahom završavao svoje govore na mitinzima da smo jedna lista, jedna država. Mi smo verovali u to, nismo pravili zabunu kod građana, on je deo ove politike. Nikoga nismo krili. Kod nas se zna ko je nosilac liste, a ko je prvi na listi, a ne kao na nekim listama da su ga krili u petom redu. Nastavićemo s istim ciljem da Srbija bude još jača, da se stara o Srbima gde god da žive. Dve poruke imam - želim da se izvinim Srbima s KiM i iz Republike Srpske, na uvrede koje su ima neki ljudi, autošovinisti, izrekli na društvenim mrežama. Vi ste uvek dobrodošli, vi ste neotuđivi. Oni imaju pravo da glasaju, govorim o građanima KiM nesporno, a oni koji imaju dvojno državljanstvo iz Republike Srpske imaju pravo da glasaju i to je dozvoljeno zakonom koji su doneli oni koji sada kritikuju. To je presedan nad presedanima da neko vređa sopstveni narod. To je užasavajuće. Čestitam svim građanima Srbije koji danas slave Svetog Nikolu - istakao je Vučević.