VELIKI NBA TALENAT SE UGLEDA NA JOKIĆA: "On je moj idol, mnogo volim kako igra košarku"
Jang Hansen, mladi kineski centar koji je zbog svog stila igre dobio nadimak „kineski Jokić“, ne krije ko mu je najveća inspiracija u svetu košarke.
Centar Portland Trejlblejzersa i kineske reprezentacije trenutno se priprema za kvalifikacije za FIBA Svetsko prvenstvo, a u poslednjem meču pokazao je zbog čega se od njega mnogo očekuje.
Kina je ubedljivo savladala Katar rezultatom 83:57, a Hansen je bio jedan od najzapaženijih igrača svog tima. Utakmicu je završio sa 15 poena i devet skokova.
Hansenov nadimak nije slučajan. Poput Nikole Jokića, posebno se ističe sposobnošću da sa pozicije centra učestvuje u organizaciji igre i pronađe saigrače kvalitetnim dodavanjima. Upravo je srpski as igrač kojem se mladi Kinez posebno divi.
- Jokić je moj idol. Imam ogromno poštovanje prema njemu i zaista volim način na koji igra košarku. Mislim da navijači vide neke sličnosti i u mojoj igri, a ja ću samo nastaviti vredno da radim - rekao je Hansen.
Kinez je prošle sezone prvi put zaigrao u NBA ligi. U dresu Portlanda nastupio je na 43 utakmice, ali nije imao zapaženiju ulogu i tek se očekuje da ove sezone pokaže svoj raskošni talenat.
Mnogo više je prikazao u razvojnoj G ligi. Iako je odigrao svega pet utakmica, Hansen je tamo prosečno beležio 16,2 poena, 9,4 skoka i 3,6 asistencija.
Pred njim je sada novi izazov sa reprezentacijom Kine, a njegove partije i dalje privlače pažnju zbog neobičnog spoja visine, talenta i sposobnosti da kreira igru na način koji podseća na jednog od najboljih centara današnjice.
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