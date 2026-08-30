USTAŠTVO U SRCU HRVATSKE! Tompson u Vukovaru uskliknuo „Za dom“, MASA U GLAS uzvratila „spremni“: Evropa ćuti (FOTO)

MARKO Perković Tompson, hrvatski "pevač" koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru.

Foto: Printskrin/X/@Moral_nemoral

Izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo je ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetilaca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni", a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz rata devedesetih godina prošlog veka.

Tokom izvođenja pesme "Kletva kralja Zvonimira" dronovi na nebu su oblikovali motive iz hrvatske istorije, a prikazani su i hrvatski simboli iz rata tokom devedesetih godina, "tigrovi", ratnik, znak Specijalne policije "Mač i munja", vukovarski vodotoranj i natpis "Za dom spremni", prenosi Indeks.

Među posetiocima Tompsonovog koncerta bio je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj a nekoliko sati pre početka, u kafićima u blizini mesta gde je koncert održan posetioci su pevali njegove pesme.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček dao je izjavu za RTL u kojoj je rekao da je Tompsonov koncert "čast".

Nacizam u HR! Koncert Tompsona sinoć u Vukovaru pic.twitter.com/lo8kQ6x6I1 — Moral (@Moral_nemoral) August 30, 2026