Politika

USTAŠTVO U SRCU HRVATSKE! Tompson u Vukovaru uskliknuo „Za dom“, MASA U GLAS uzvratila „spremni“: Evropa ćuti (FOTO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 08:29

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MARKO Perković Tompson, hrvatski "pevač" koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru.

УСТАШТВО У СРЦУ ХРВАТСКЕ! Томпсон у Вуковару ускликнуо „За дом“, МАСА У ГЛАС узвратила „спремни“: Европа ћути (ФОТО)

Foto: Printskrin/X/@Moral_nemoral

Izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo je ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetilaca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni", a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz rata devedesetih godina prošlog veka.

Tokom izvođenja pesme "Kletva kralja Zvonimira" dronovi na nebu su oblikovali motive iz hrvatske istorije, a prikazani su i hrvatski simboli iz rata tokom devedesetih godina, "tigrovi", ratnik, znak Specijalne policije "Mač i munja", vukovarski vodotoranj i natpis "Za dom spremni", prenosi Indeks.

Među posetiocima Tompsonovog koncerta bio je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj a nekoliko sati pre početka, u kafićima u blizini mesta gde je koncert održan posetioci su pevali njegove pesme.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček dao je izjavu za RTL u kojoj je rekao da je Tompsonov koncert "čast".

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