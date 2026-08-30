KLJUČNE PORUKE VUČIĆEVOG GOVORA IZ UŽICA: Predsednik pomenuo generala Mladića, pa upozorio na ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Užicu o smrti generala Ratka Mladića, navodeći da je svega 15 dana ranije od Haškog rezidualnog mehanizma tražio da Mladić bude pušten na bolničko lečenje kako bi poslednje dane proveo u Srbiji. Vučić je potom izneo teške kritike na račun međunarodnih institucija i poručio da Srbija mora da čuva mir, jača ekonomiju i vojsku, ali da nikada ne pristane na ponižavanje.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

– Pre svega 15 dana molio sam Haški rezidualni mehanizam, molio sam Haški tribunal da puste na bolničko lečenje u Srbiju, samo da može da umre u Srbiji, da puste generala Mladića. Oni su bahato rekli: „Ne, nećemo da pustimo“ – rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da se odnos međunarodnih institucija prema Srbiji i Srbima time neće završiti.

– I nije ovo kraj, nije ovo kraj njihove osvete građanima Srbije i Srbima uopšte. Oni hoće da nastave sa tim – kazao je.

„Slušajte moje reči“

Vučić se potom osvrnuo na predstojeću presudu Hašimu Tačiju, iznoseći svoje očekivanje kakav će biti njen ishod.

– Za 16. septembar, slušajte moje reči, građani Srbije, zakazali su, ne slučajno, dan posle našeg nacionalnog praznika, dan pošto mi slavimo Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Zakazali su izricanje presude Hašimu Tačiju, gde će za sve zločine protiv Srba da kažu: „Oslobađajuća presuda“ – rekao je Vučić.

On je ocenio da bi takav ishod predstavljao pokušaj da se Srbima pošalje poruka da su jedini krivci za ratove na prostoru bivše Jugoslavije.

– Ne bi li ponizili Srbe i ne bi li nam rekli: „Vi Srbi ste jedini krivci za sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije“ – rekao je.

Reč je o Vučićevoj prognozi ishoda postupka protiv Tačija, a ne o već donetoj presudi.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

„Srbi, pamet u glavu“

Predsednik je potom pozvao građane da odgovor Srbije bude mir, stabilnost, ekonomski razvoj i dalje jačanje države.

– A mi, Srbi, pamet u glavu: mir, stabilnost, ekonomski da napredujemo, jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta. Da radimo više, da radimo bolje, da ih pretičemo jednog po jednog, da snažimo našu vojsku, da snažimo našu zemlju u svim njenim segmentima. I to je jedini spas mogući za Srbiju – poručio je.

Ipak, dodao je da očuvanje mira ne znači da Srbija treba da prihvati ono što smatra ponižavanjem.

– Ali nikada da im ne dozvolimo da nas ponižavaju kao što su umislili – naglasio je Vučić.

Govoreći o NATO bombardovanju SR Jugoslavije, Kosovu i Metohiji i raspadu Jugoslavije, Vučić je rekao da Srbija neće prihvatiti tumačenja prema kojima sama treba da snosi krivicu za događaje iz prošlosti.

– Neće nam oni reći da smo mi krivi što su oni priznali nezavisnost takozvanog Kosova. Neće nam držati pridike da smo sami krivi za agresiju i bombardovanje koje je sprovedeno protiv ovog naroda – kazao je.

„Štitićemo srpski obraz“

Jedna od najsnažnijih poruka usledila je kada je Vučić govorio o nacionalnom dostojanstvu.

– Štitićemo i čuvaćemo svoj srpski obraz, jer ništa veće i važnije od svog obraza nemamo. I nikome taj obraz nećemo dati, ma koliko nas pritiskali i ma koliko pokušavali da nas sruše – rekao je predsednik.

Potom je citirao stihove iz „Gorskog vijenca“ Petra II Petrovića Njegoša:

– „Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al' zube polomi.“

Vučić je dodao da Srbija, prema njegovim rečima, neće dati svoju otadžbinu niti pristati na ponižavanje.

– Srbin je to, ne da on svoju otadžbinu, ne daje onima koji hoće da je okupiraju, ne daje onima koji hoće da ga unize – poručio je.

Na kraju je rekao da Srbiju očekuju brojni izazovi i ocenio da se prema Srbima često primenjuju drugačiji kriterijumi.

– Mnogo toga je pred nama. Oni nam danas drže pridike šta smemo, a šta ne smemo. Mogu najgorim mogućim rečima o svakom Srbinu da se izražavaju, živ ili mrtav on bio. Mogu da govore o Srbiji šta god im padne na pamet, jer su sebi dali to pravo. A mi samo moramo da budemo jedanput pametniji – zaključio je Vučić.

(Alo!)

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