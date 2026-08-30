KLJUČNE PORUKE VUČIĆEVOG GOVORA IZ UŽICA: Predsednik pomenuo generala Mladića, pa upozorio na ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Užicu o smrti generala Ratka Mladića, navodeći da je svega 15 dana ranije od Haškog rezidualnog mehanizma tražio da Mladić bude pušten na bolničko lečenje kako bi poslednje dane proveo u Srbiji. Vučić je potom izneo teške kritike na račun međunarodnih institucija i poručio da Srbija mora da čuva mir, jača ekonomiju i vojsku, ali da nikada ne pristane na ponižavanje.
– Pre svega 15 dana molio sam Haški rezidualni mehanizam, molio sam Haški tribunal da puste na bolničko lečenje u Srbiju, samo da može da umre u Srbiji, da puste generala Mladića. Oni su bahato rekli: „Ne, nećemo da pustimo“ – rekao je Vučić.
Predsednik je ocenio da se odnos međunarodnih institucija prema Srbiji i Srbima time neće završiti.
– I nije ovo kraj, nije ovo kraj njihove osvete građanima Srbije i Srbima uopšte. Oni hoće da nastave sa tim – kazao je.
„Slušajte moje reči“
Vučić se potom osvrnuo na predstojeću presudu Hašimu Tačiju, iznoseći svoje očekivanje kakav će biti njen ishod.
– Za 16. septembar, slušajte moje reči, građani Srbije, zakazali su, ne slučajno, dan posle našeg nacionalnog praznika, dan pošto mi slavimo Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Zakazali su izricanje presude Hašimu Tačiju, gde će za sve zločine protiv Srba da kažu: „Oslobađajuća presuda“ – rekao je Vučić.
On je ocenio da bi takav ishod predstavljao pokušaj da se Srbima pošalje poruka da su jedini krivci za ratove na prostoru bivše Jugoslavije.
– Ne bi li ponizili Srbe i ne bi li nam rekli: „Vi Srbi ste jedini krivci za sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije“ – rekao je.
Reč je o Vučićevoj prognozi ishoda postupka protiv Tačija, a ne o već donetoj presudi.
„Srbi, pamet u glavu“
Predsednik je potom pozvao građane da odgovor Srbije bude mir, stabilnost, ekonomski razvoj i dalje jačanje države.
– A mi, Srbi, pamet u glavu: mir, stabilnost, ekonomski da napredujemo, jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta. Da radimo više, da radimo bolje, da ih pretičemo jednog po jednog, da snažimo našu vojsku, da snažimo našu zemlju u svim njenim segmentima. I to je jedini spas mogući za Srbiju – poručio je.
Ipak, dodao je da očuvanje mira ne znači da Srbija treba da prihvati ono što smatra ponižavanjem.
– Ali nikada da im ne dozvolimo da nas ponižavaju kao što su umislili – naglasio je Vučić.
Govoreći o NATO bombardovanju SR Jugoslavije, Kosovu i Metohiji i raspadu Jugoslavije, Vučić je rekao da Srbija neće prihvatiti tumačenja prema kojima sama treba da snosi krivicu za događaje iz prošlosti.
– Neće nam oni reći da smo mi krivi što su oni priznali nezavisnost takozvanog Kosova. Neće nam držati pridike da smo sami krivi za agresiju i bombardovanje koje je sprovedeno protiv ovog naroda – kazao je.
„Štitićemo srpski obraz“
Jedna od najsnažnijih poruka usledila je kada je Vučić govorio o nacionalnom dostojanstvu.
– Štitićemo i čuvaćemo svoj srpski obraz, jer ništa veće i važnije od svog obraza nemamo. I nikome taj obraz nećemo dati, ma koliko nas pritiskali i ma koliko pokušavali da nas sruše – rekao je predsednik.
Potom je citirao stihove iz „Gorskog vijenca“ Petra II Petrovića Njegoša:
– „Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al' zube polomi.“
Vučić je dodao da Srbija, prema njegovim rečima, neće dati svoju otadžbinu niti pristati na ponižavanje.
– Srbin je to, ne da on svoju otadžbinu, ne daje onima koji hoće da je okupiraju, ne daje onima koji hoće da ga unize – poručio je.
Na kraju je rekao da Srbiju očekuju brojni izazovi i ocenio da se prema Srbima često primenjuju drugačiji kriterijumi.
– Mnogo toga je pred nama. Oni nam danas drže pridike šta smemo, a šta ne smemo. Mogu najgorim mogućim rečima o svakom Srbinu da se izražavaju, živ ili mrtav on bio. Mogu da govore o Srbiji šta god im padne na pamet, jer su sebi dali to pravo. A mi samo moramo da budemo jedanput pametniji – zaključio je Vučić.
(Alo!)
BONUS VIDEO: Ovako su roboti dočekali Vučića u Šapcu
Preporučujemo
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)