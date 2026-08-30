DELOVI DRONA PRONAĐENI NA POPULARNOJ PLAŽI: Drama u komšiluku, vlasti poslale hitno upozorenje
DEO drona otkriven je sinoć u blizini Moderne plaže u rumunskom gradu Konstanca na obali Crnog mora, preneli su rumunski mediji.
Objekat, koji su talasi izbacili i zaglavili ga između dva lukobrana, primetili su prolaznici koji su alarmirali vlasti, prenosi portal Digi24.ro.
Prema prvim informacijama, pronađeni deo drona u Rumuniji nije imao eksplozivno punjenje i pripadnici Obalske straže su ga preuzeli, a turisti su udaljeni iz tog područja.
Jedan turista je ranije otkrio fragmente drona u oblasti Belona u Eforie Nordu koji su kasnije preuzeli pripadnici granične policije.
Nadležni su izdali direktivu turistima da ne diraju i ne pokušavaju da pomeraju nepoznate predmete pronađene u vodi ili na plaži i da odmah obaveste vlasti.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
HOROR U SRPSKOM KOMŠILUKU: Leš ćerke (22) političara nađen na farmi
27. 08. 2026. u 21:47
Nepalac radi u srpskom komšiluku za 750 evra, kući šalje 600 - lokalcima se to ne sviđa
22. 08. 2026. u 21:21 >> 21:21
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)