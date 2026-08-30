Svet

DELOVI DRONA PRONAĐENI NA POPULARNOJ PLAŽI: Drama u komšiluku, vlasti poslale hitno upozorenje

Танјуг

30. 08. 2026. u 09:05

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DEO drona otkriven je sinoć u blizini Moderne plaže u rumunskom gradu Konstanca na obali Crnog mora, preneli su rumunski mediji.

ДЕЛОВИ ДРОНА ПРОНАЂЕНИ НА ПОПУЛАРНОЈ ПЛАЖИ: Драма у комшилуку, власти послале хитно упозорење

Foto: Leonid Eremeychuk/Panthermedia/Profimedia

Objekat, koji su talasi izbacili i zaglavili ga između dva lukobrana, primetili su prolaznici koji su alarmirali vlasti, prenosi portal Digi24.ro.

Prema prvim informacijama, pronađeni deo drona u Rumuniji nije imao eksplozivno punjenje i pripadnici Obalske straže su ga preuzeli, a turisti su udaljeni iz tog područja.

Jedan turista je ranije otkrio fragmente drona u oblasti Belona u Eforie Nordu koji su kasnije preuzeli pripadnici granične policije.

Nadležni su izdali direktivu turistima da ne diraju i ne pokušavaju da pomeraju nepoznate predmete pronađene u vodi ili na plaži i da odmah obaveste vlasti.

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