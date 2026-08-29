KUĆA NA SICILIJI ZA JEDAN EVRO? Italijanski gradić ponovo prodaje nekretnine po ceni kafe, ali postoji uslov

KUĆA na Siciliji za cenu jednog espresa zvuči kao ponuda kod koje je teško ne zapitati se gde je skrivena zamka.

Stefano Pecoraro / Alamy / Profimedia

I zaista, kuću je moguće dobiti za simboličan iznos od jednog evra, ali to nikako ne znači da će vas novi dom u Italiji na kraju toliko i koštati.

Najnoviji italijanski gradić koji pokušava da oživi svoje napuštene kuće na ovaj način je Naro, srednjovekovno mesto na Siciliji, u provinciji Agriđento.

Lokalne vlasti pokrenule su projekat „Case a 1 euro“, a cilj je da se obnove napuštene zgrade u istorijskom centru, privuku novi stanovnici i investitori i zaustavi dugogodišnje smanjenje broja stanovnika.

Za jedan evro ne dobijate vilu spremnu za useljenje

Ovo je najvažniji deo ponude.

Kada je Euronews pregledao trenutno ponuđene nekretnine, sve su bile označene kao objekti kojima je potrebno renoviranje.

Među njima se nalazi i kuća sa tri spavaće sobe i pogledom na istorijski deo grada, ali i ona zahteva pregled i ozbiljne radove.

Dakle, jedan evro je simbolična kupoprodajna cena.

Pravi troškovi dolaze kasnije.

Kupac plaća obnovu kuće

Novi vlasnik mora da preuzme troškove renoviranja, ali i projektovanja, usklađivanja objekta sa propisima o bezbednosti, urbanističkim uslovima i pravilima zaštite prostora.

Tu su i notarski troškovi, porezi, troškovi registracije i katastra.

Prema pravilima programa, zainteresovani kupac mora da pokaže da ima finansijske mogućnosti da realizuje obnovu, a radovi moraju biti završeni u predviđenom roku.

Zato kuća od jednog evra vrlo lako može da se pretvori u investiciju od više desetina hiljada evra.

Ali za ljude koji su ionako maštali o staroj kući na Siciliji koju će obnoviti po svom ukusu, upravo je to deo privlačnosti.

Mogu da se prijave i stranci

Dobra vest za one koji ne žive u Italiji jeste da program nije namenjen samo Italijanima.

Za kupovinu mogu da se prijave i strani državljani, pod uslovom da ispune propisane uslove.

Naro je pokrenuo i posebnu višejezičnu internet platformu preko koje zainteresovani mogu da pogledaju dostupne nekretnine i započnu postupak prijave.

Prijava, međutim, ne znači da ste automatski postali vlasnik kuće. Slede provera dokumentacije i procedura koju sprovode nadležne službe.

Ne mora da bude samo kuća za život

Zanimljivo je i to što kupljena nekretnina ne mora nužno da postane stalni dom novog vlasnika.

Prema pravilima programa, objekat može da se koristi kao glavno ili drugo prebivalište, smeštaj za goste, ali i za određene poslovne aktivnosti.

To otvara mogućnost i onima koji staru sicilijansku kuću vide kao budući turistički smeštaj ili mali posao.

A gde se uopšte nalazi Naro?

Naro nije jedno od onih mesta na Siciliji čije ime većina turista odmah prepoznaje.

I možda je upravo u tome njegova čar.

Nalazi se u unutrašnjosti jugozapadnog dela ostrva, u provinciji Agriđento. Ima istorijski centar, baroknu arhitekturu i srednjovekovni zamak Chiaramontano, dok se čuveni Agriđento i južna obala Sicilije nalaze relativno blizu.

Grad ima i neobičan muzej na otvorenom koji je nastao nakon klizišta 2005. godine, kada su umetnici oslikavali fasade oštećenih i napuštenih zgrada.

Naravno, tu je i ono zbog čega mnogi putnici dolaze na Siciliju, hrana.

Kanoli, arančini, kasata i slatkiši od badema samo su deo lokalne gastronomske priče.

Zašto Italija prodaje kuće za jedan evro?

Naro nije prvo italijansko mesto koje je došlo na ovu ideju.

Slični programi godinama se pojavljuju u malim mestima širom Italije, posebno na Siciliji.

Razlog nije teško razumeti.

Stanovništvo malih mesta se smanjuje, mladi odlaze u veće gradove, a kuće u starim centrima ostaju prazne i vremenom propadaju.

Lokalne vlasti zato simboličnom cenom pokušavaju da privuku ljude koji su spremni da ulože novac u obnovu.

Tako grad dobija obnovljenu kuću i novog stanovnika ili investitora, a kupac priliku da za veoma mali početni iznos dođe do nekretnine koju inače možda nikada ne bi razmatrao.

Jedan evro je tek početak

Zato bi oni koji već zamišljaju jutarnju kafu na balkonu stare sicilijanske kuće trebalo da obrate pažnju na najvažniji detalj.

Cena kuće može biti jedan evro, ali cena njenog novog života sigurno nije.

Potrebni su renoviranje, dokumentacija, porezi, stručnjaci i vreme.

Ipak, za nekoga ko je spreman na takav projekat, jedan evro bi zaista mogao da bude prvi korak do sopstvene adrese na Siciliji.

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