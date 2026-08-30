NACIZAM BUJA U KOMŠILUKU, A EVROPA ĆUTI! Tompsonov koncert imao jasnu poruku: Direktne pretnje agresijom na Srbiju (VIDEO)
HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson, koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru. Njegov nastup je ko zna koji put bio odraz mržnje prema Srbiji.
Na koncertu je izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetioca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni" a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina prošlog veka.
Kako se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama nacizam u komšiliku je svakim danom sve veći.
Ovakve poruke su direktne pretnje agresijom na Srbiju!
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