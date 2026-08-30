Politika

NACIZAM BUJA U KOMŠILUKU, A EVROPA ĆUTI! Tompsonov koncert imao jasnu poruku: Direktne pretnje agresijom na Srbiju (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 08:19

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HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson, koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru. Njegov nastup je ko zna koji put bio odraz mržnje prema Srbiji.

НАЦИЗАМ БУЈА У КОМШИЛУКУ, А ЕВРОПА ЋУТИ! Томпсонов концерт имао јасну поруку: Директне претње агресијом на Србију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@Moral_nemoral

Na koncertu je izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetioca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni" a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina prošlog veka.

Kako se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama nacizam u komšiliku je svakim danom sve veći.

Ovakve poruke su direktne pretnje agresijom na Srbiju!

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