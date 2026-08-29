PRESEĆNA SAM KADA ME DECA ČEKAJU POSLE NASTUPA: Dara Bubamara o koncertu na "Roštiljijadi“, starim hitovima, frizuri i ljubavi (FOTO)
LESKOVAC je sinoć, na petoj večeri 36. „Roštiljijade“, bio u znaku muzičkog spektakla, a folk zvezda Dara Bubamara podigla je grad na noge, publika je njene hitove pevala uglas.
Koncert je otvorila pesmom „Ćao amore“, a potom su se ređali hitovi „Zidovi“, „Ja neću da ga vidim“, „Svi su tu kao nekada“, „Sebična“, „Pali mali“, „Polje jagoda“ i brojni drugi. Leskovac je sve vreme bio na nogama, dok je publika Daru pratila u svakom stihu.
- Nisam prvi put u Leskovcu, nastupala sam ovde i ranijih godina, ali mi je posebno drago što sam sada prvi put na „Roštiljijadi“. Puna sam energije, a takva je i publika na jugu Srbije, vrela krv, mnogo emocija i ljudi koji znaju da se vesele. Zato sam ove noći zaista uživala - rekla je Dara za „Večernje novosti“.
A pre nego što je napustila Leskovac, Dara nije propustila ni ono po čemu je ova manifestacija čuvena, leskovački roštilj.
- Morala sam da probam roštilj. Oduševljena sam, stvarno jeste onako kako ljudi pričaju, najbolji.
Poseban kuriozitet večeri bio je ogroman red dece koja su posle nastupa želela da se fotografišu sa zvezdom, da je zagrle i poljube. Dara je ispoštovala svakog mališana ponaosob, pokazavši da njene pesme i njenu harizmu vole i nove generacije.
- Baš mi je bilo drago što su me posle nastupa čekala deca. Svako sam želela da zagrlim, poljubim i fotografišem se sa njim. Presrećna sam kada vidim da moje pesme vole i najmlađi.
A upravo nove generacije, ali i oni koji su njene pesme slušali od samog početka karijere, poslednjih godina ponovo otkrivaju neke od njenih starih hitova. Dara nam je otkrila i koje su to pesme koje su, iako u trenutku objavljivanja možda nisu doživele veliki uspeh, danas ponovo tražene.
- „Ekstravagantno“, „Nevolja“, kada krenu te pesme sada, to je haos. Tu su i „Ne gledaj me tako“, „Juče sam“, „Ne planiram“ i druge. „Lepotica i zver“ je numera koju mi traže, a nemam je u repertoaru, ali vidim kada mi pokažu iz publike na telefonu. Uvrstiću u repertoar to što oni vole. Srećna sam što se moje pesme vraćaju, a možda sam na nekim albumima i išla ispred vremena. Kad-tad dobre pesme isplivaju.
Pored muzike, Dara je decenijama prepoznatljiva i po svom imidžu, a posebno po čestim promenama frizura. Zato je neizbežno bilo pitanje da li bi ponovo mogla da se vrati na dobro poznatu kratku frizuru – paž.
- Često menjam frizure. Nekad želim da se ošišam, nekad želim dugu kosu, kako kad. Menjaću frizure, ali ću zadržati boju kose.
Podršku joj je tokom večeri pružio i emotivni partner Vladan, koji je iz publike pratio njen nastup. Dara je otkrila i koja je njena pesma njemu posebno draga.
- Moj dečko najviše voli pesmu „Polje jagoda“ - zaključila nam je Dara kroz osmeh.
Peta noć „Roštiljijade“ tako je protekla u znaku hita, pesme i energije. Dara je još jednom pokazala da njeni hitovi ne poznaju generacijske granice, pevali su ih i oni koji ih pamte godinama, ali i najmlađi koji su tek otkrili njenu muziku.
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