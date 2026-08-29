PRESEĆNA SAM KADA ME DECA ČEKAJU POSLE NASTUPA: Dara Bubamara o koncertu na "Roštiljijadi“, starim hitovima, frizuri i ljubavi (FOTO)

LESKOVAC je sinoć, na petoj večeri 36. „Roštiljijade“, bio u znaku muzičkog spektakla, a folk zvezda Dara Bubamara podigla je grad na noge, publika je njene hitove pevala uglas.

Foto: Cvetković Photography

Koncert je otvorila pesmom „Ćao amore“, a potom su se ređali hitovi „Zidovi“, „Ja neću da ga vidim“, „Svi su tu kao nekada“, „Sebična“, „Pali mali“, „Polje jagoda“ i brojni drugi. Leskovac je sve vreme bio na nogama, dok je publika Daru pratila u svakom stihu.

- Nisam prvi put u Leskovcu, nastupala sam ovde i ranijih godina, ali mi je posebno drago što sam sada prvi put na „Roštiljijadi“. Puna sam energije, a takva je i publika na jugu Srbije, vrela krv, mnogo emocija i ljudi koji znaju da se vesele. Zato sam ove noći zaista uživala - rekla je Dara za „Večernje novosti“. Foto: Cvetković Photography

A pre nego što je napustila Leskovac, Dara nije propustila ni ono po čemu je ova manifestacija čuvena, leskovački roštilj.

- Morala sam da probam roštilj. Oduševljena sam, stvarno jeste onako kako ljudi pričaju, najbolji. Foto: Cvetković Photography

Poseban kuriozitet večeri bio je ogroman red dece koja su posle nastupa želela da se fotografišu sa zvezdom, da je zagrle i poljube. Dara je ispoštovala svakog mališana ponaosob, pokazavši da njene pesme i njenu harizmu vole i nove generacije.

- Baš mi je bilo drago što su me posle nastupa čekala deca. Svako sam želela da zagrlim, poljubim i fotografišem se sa njim. Presrećna sam kada vidim da moje pesme vole i najmlađi. Foto: Cvetković Photography

A upravo nove generacije, ali i oni koji su njene pesme slušali od samog početka karijere, poslednjih godina ponovo otkrivaju neke od njenih starih hitova. Dara nam je otkrila i koje su to pesme koje su, iako u trenutku objavljivanja možda nisu doživele veliki uspeh, danas ponovo tražene.

- „Ekstravagantno“, „Nevolja“, kada krenu te pesme sada, to je haos. Tu su i „Ne gledaj me tako“, „Juče sam“, „Ne planiram“ i druge. „Lepotica i zver“ je numera koju mi traže, a nemam je u repertoaru, ali vidim kada mi pokažu iz publike na telefonu. Uvrstiću u repertoar to što oni vole. Srećna sam što se moje pesme vraćaju, a možda sam na nekim albumima i išla ispred vremena. Kad-tad dobre pesme isplivaju. Foto: Cvetković Photography

Pored muzike, Dara je decenijama prepoznatljiva i po svom imidžu, a posebno po čestim promenama frizura. Zato je neizbežno bilo pitanje da li bi ponovo mogla da se vrati na dobro poznatu kratku frizuru – paž.

- Često menjam frizure. Nekad želim da se ošišam, nekad želim dugu kosu, kako kad. Menjaću frizure, ali ću zadržati boju kose.

Podršku joj je tokom večeri pružio i emotivni partner Vladan, koji je iz publike pratio njen nastup. Dara je otkrila i koja je njena pesma njemu posebno draga.

- Moj dečko najviše voli pesmu „Polje jagoda“ - zaključila nam je Dara kroz osmeh. Foto: Cvetković Photography

Peta noć „Roštiljijade“ tako je protekla u znaku hita, pesme i energije. Dara je još jednom pokazala da njeni hitovi ne poznaju generacijske granice, pevali su ih i oni koji ih pamte godinama, ali i najmlađi koji su tek otkrili njenu muziku.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć