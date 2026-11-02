OPASNO UPOZORENJE ZAPADU: Ne daj Bože da doživite dan kada Rusija počne da vodi hibridni rat protiv vas!

NE daj Bože da Zapad ikada dočeka trenutak kada Rusija počne da vodi hibridni rat protiv njega, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu u razgovoru sa novinarima, u okviru Međunarodne nedelje "Narodi Rusije", prenose RIA Novosti.

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- Njima stalno treba neki neprijatelj. Naš predsednik je u poslednja dva meseca tri ili četiri puta rekao da nemamo nameru da napadamo bilo koju evropsku zemlju. A oni uporno tvrde da Rusija protiv njih vodi hibridni rat. Nemamo mi vremena za vas. To je prvo. A drugo... Ne daj Bože da doživite dan kada Rusija počne da vodi hibridni rat protiv vas. Živite mirno - poručio je Šojgu.

Kako je istakao, zapadni političari su degradirali i bilo bi poželjno da se među njima ponovo pojave ličnosti kalibra bivših britanskih premijera Margaret Tačer i Vinstona Čerčila, bivšeg predsednika Francuske Valerija Žiskara d’Estena i nekadašnjeg nemačkog kancelara Helmuta Kola.

Prema njegovim rečima, nivo poverenja u zapadne partnere trenutno je veoma nizak i oni moraju mnogo toga da učine kako bi ga ponovo izgradili.

Šojgu je napomenuo da učešće Evrope u pregovorima o Ukrajini u Abu Dabiju zahteva razmatranje i dogovor svih strana.

Istakao je da evropske zemlje treba najpre da definišu svoj stav, ali one zasad "ni same ne znaju šta će da rade".

Govoreći o stavu Evrope prema pregovorima u Abu Dabiju, Šojgu je naveo primer iz ruske književnosti.

- Sve me to podseća na jedan stari odlomak iz priča Isaka Babelja, ako se ne varam: 'S kim ćemo i u čemu ići na svadbu na koju nas niko nije pozvao?' Otprilike tako to izgleda i sada: još nas nisu pozvali, a mi već odlučujemo ko će ići, šta će poneti i šta će obući - podvukao je Šojgu.

Što se Rusija više približava uspešnom okončanju Specijalne vojne operacije, to antiruski postupci postaju agresivniji i sofisticiraniji, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije.

- Pretnje se usavršavaju i razvijaju. Ako se prisetimo ranijih vremena, te pretnje nikada nisu nestajale. Stalno su se pojačavale i uvek su bile usmerene na jedan cilj – razbijanje naše zemlje iznutra - naglasio je.

Šojgu je dodao da su spoljne pretnje Rusiji postojale tokom cele njene istorije, ali da su aktivnosti usmerene na njeno razbijanje posebno intenzivirane devedesetih godina, kada su protivnici Rusije pomislili da je ona tada slaba.

Napomenuo je da snaga Rusije pre svega leži u jedinstvu naroda i njegovom poverenju u vlast.

Lideri mnogih evropskih država danas su izabrali put eskalacije.

- Danas, u uslovima napete međunarodne situacije, lideri mnogih evropskih država izabrali su put vojne eskalacije, cinično ignorišući mnoge potrebe sopstvenih građana - podvukao je Šojgu.

(RT Balkan)

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