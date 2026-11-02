LJajić: Neće biti ostavki! Svi bi sad da se ušetaju u Partizan zbog...

Prvi čovek crno-belih poručio da će Skupština biti u januaru.

Foto: Zoran Jovanovic

Ne prestaju turbulencije oko FK Partizan! Ako nije u pitanju rezultatska kriza, onda je nešto vezano za rukovodstvo i upravljačku strkturu. Tako je i ovog puta, pošto su se u prethodnih nekoliko dana u javnosti oglasili mnogi koji žele i pozivaju na promene u Humskoj!

Prošle nedelje je mišljenje izneo čuveni golman Vladimir Stojković, juče i legendarni trener Ivan Golac, a redovno se saopštenjem oglašava i Apel za spas Partizana. Ipak, predsednik Rasim Ljajić tvrdi da ga to ne čudi, ali da će šansa za bilo kakve promene biti za dva meseca, kada je u planu zasedanje Skupštine.

- Sve ovo je očekivano. Oni koji su i ranije pretendovali da dođu u klub, koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promene posle izbora.... Žele da se domognu Partizana, ali dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje - rekao je Ljajić za "Sportski žurnal".

On je dodao i da problemi mogu da se rešavaju jedino institucionalno.

- Redovna sednica Skupštine održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promene neće dešavati na ulici i u medijima. Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju posle svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub posle političkih promena, videli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kom politika neće određivati ko će biti u upravi. U poslednje dve godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti - naglasio je Ljajić, pa nastavio:

FOTO: M. Vukadinović

- Naš medeni mesec je trajao manje od mesec dana. Došli smo, jer tada niko nije hteo i molili su nas da budemo tu. Kada smo počeli da vadimo klub iz blata u kom se nalazio, onda se svakog meseca pojavljuju ljudi koji, nažalost, vide priliku da reše svoja finansijska pitanja. Neko ko je teškom mukom potrošio novac i sada želi da se vadi na Partizanu, to baš neće ići tako lako. Meni je žao, ali moram da kažem teškog srca. Radi se o nekadašnjim igračima kojima je neko svojevremeno obećao da će doći i celu projekciju budućnosti pravili su na svom povratku. Vrata kluba nikome nisu zatvorena, svi imaju mogućnost da pomognu, ali... Mora da postoji neko znanje, nova vrednost, ne samo da glavna referenca nekome bude da je nekada igrao za Partizan.

Prvi čovek crno-belih je podvukao da je i sada u Humskoj angažovan veliki broj bivših asova.

- U Skupštini je 13 nekadašnjih prvotimaca i trenera. U operativnom sportskom sektoru su Danko Lazović, Raća Petrović, Goran Trobok, Dejan Rusmir, Nenad Marinković, Miralem Sulejmani... Nema mesta za sve. Ako neko misli da svako ko je igrao u Partizanu mora po automatizmu da dobije poziciju, to nažalost ne može da se dogodi, jer toga nema nigde u svetu - zaključio je Ljajić.

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