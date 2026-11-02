SAJBER KATASTROFA SE NASTAVLJA: Hakeri ponovo uništili sistem za hlađenje u ovom gradu (FOTO)
TOKOM noći, temperatura u rashladnim uređajima u nekoliko švedskih prodavnica naglo je porasla.
Maloprodajni lanci "ICA" i "Coop" potvrdili su ovaj incident, a na najmanje jednoj lokaciji postoji sumnja da je reč o sajber napadu, prenose britanski mediji.
Ovaj incident podseća na događaj koji se prošlog meseca odigrao u Francuskoj.
Tada je francuska policija saopštila da su hakeri, u okviru napada velikih razmera, preuzeli kontrolu nad rashladnim sistemima u stotinama supermarketa.
To je dovelo do kvarenja hrane i izbijanja požara, a istovremeno je razotkrilo ranjivosti povezanih sistema.
Jedna od prodavnica u Švedskoj objavila je na društvenim mrežama da je temperatura u njenim rashladnim uređajima i zamrzivačima podešena na 50 stepeni Celzijusa, što je scenario koji odgovara napadu koji se dogodio u Francuskoj.
Portparol kompanije "ICA" potvrdio je ovaj problem putem imejla.
- Svesni smo da je tokom noći došlo do incidenta koji je uticao na sisteme za hlađenje i zamrzavanje u malom broju naših prodavnica - naveo je on.
Maloprodajni lanac "Coop" potvrdio je za švedske medije da je šest njihovih objekata bilo pogođeno sličnim incidentima.
"Coop" još uvek nije odgovorio na zahtev za dodatni komentar.
(Index.HR)
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