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Fortaleza teško osvaja bodove van svog stadiona

О. М.

02. 11. 2026. u 09:50

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Agilas Doradas dočekuje Fortalezu u 17. kolu kolumbijskog prvenstva, u susretu ekipa koje se nalaze na potpuno različitim pozicijama.

Форталеза тешко осваја бодове ван свог стадиона

Foto: Depositphotos

Domaćin je deveti sa 22 boda i još uvek ima priliku da se uključi u borbu za plasman u doigravanje, dok su gosti u ozbiljnim problemima.

Agilas Doradas je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica ostvario dve pobede, dva remija i jedan poraz. U prethodnom kolu savladao je Kukutu sa 2:0, čime je popravio utisak posle neuspeha protiv Huniora. Domaćin ima solidnu napadačku produkciju, sa 21 postignutim golom, a pred svojim navijačima ima dobru priliku da osvoji nove bodove.

Fortaleza je na pretposlednjem, 19. mestu sa svega 12 bodova i nalazi se u velikoj rezultatskoj krizi. Gosti ne znaju za pobedu u poslednjih pet utakmica, a posebno zabrinjava njihov učinak na gostovanjima, gde ove sezone još nisu trijumfovali. Sa 24 primljena gola, imaju i prilično nesigurnu odbranu.

Agilas Doradas je u boljem trenutku, ima prednost domaćeg terena i znatno više razloga za optimizam.

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