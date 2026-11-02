Košarka

Kapiten Partizana se vratio na teren posle 283 dana pauze!

Filip Milošević

02. 11. 2026. u 13:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vanja Marinković se vratio na parket.

Капитен Партизана се вратио на терен после 283 дана паузе!

Foto: Printskrin/Arena sport

Košarkaši Partizana dočekali su Kluž u okviru 6. kola ABA lige, a kapiten crno-belih Vanja Marinković vratio se na parket posle 10 meseci.

Reprezentativac Srbije je uspešno operisao Ahilovu tetivu 27. januara 2026. godine na specijalizovanoj klinici u finskom gradu Turkuu, nakon što je doživeo tešku povredu na utakmici Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Sada 283 dana kasnije, vratio se na parket i dobio minute već u prvoj četvrtfini protiv Kluža.

Takođe, ovo će značiti i opcija više za crno-bele u Evroligi, a kako imaju najgori procenat za tri poena u celom takmičenju, sigurno da će Vanja koji je poznat kao odličan šuter van linije 6.75 itekako značiti Penjeroji u narednim izazovima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku
Poznati

0 0

"Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku"

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.

01. 11. 2026. u 22:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)