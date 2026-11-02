Kapiten Partizana se vratio na teren posle 283 dana pauze!
Vanja Marinković se vratio na parket.
Košarkaši Partizana dočekali su Kluž u okviru 6. kola ABA lige, a kapiten crno-belih Vanja Marinković vratio se na parket posle 10 meseci.
Reprezentativac Srbije je uspešno operisao Ahilovu tetivu 27. januara 2026. godine na specijalizovanoj klinici u finskom gradu Turkuu, nakon što je doživeo tešku povredu na utakmici Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.
Sada 283 dana kasnije, vratio se na parket i dobio minute već u prvoj četvrtfini protiv Kluža.
Takođe, ovo će značiti i opcija više za crno-bele u Evroligi, a kako imaju najgori procenat za tri poena u celom takmičenju, sigurno da će Vanja koji je poznat kao odličan šuter van linije 6.75 itekako značiti Penjeroji u narednim izazovima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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