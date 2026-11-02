Kapiten Partizana se vratio na teren posle 283 dana pauze!

Vanja Marinković se vratio na parket.

Foto: Printskrin/Arena sport

Košarkaši Partizana dočekali su Kluž u okviru 6. kola ABA lige, a kapiten crno-belih Vanja Marinković vratio se na parket posle 10 meseci.

Reprezentativac Srbije je uspešno operisao Ahilovu tetivu 27. januara 2026. godine na specijalizovanoj klinici u finskom gradu Turkuu, nakon što je doživeo tešku povredu na utakmici Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Sada 283 dana kasnije, vratio se na parket i dobio minute već u prvoj četvrtfini protiv Kluža.

Takođe, ovo će značiti i opcija više za crno-bele u Evroligi, a kako imaju najgori procenat za tri poena u celom takmičenju, sigurno da će Vanja koji je poznat kao odličan šuter van linije 6.75 itekako značiti Penjeroji u narednim izazovima.

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