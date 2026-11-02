Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

02. 11. 2026. u 09:44

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Ponedeljak

14.00 Bokelj - Budućnost X (2.90)

18.00 Mladost Lučani - Radnik X (3.05)

Kvota: 8.84

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