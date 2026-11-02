Svet

NOVI NAPAD U HARKOVSKOJ OBLASTI: Ekplozija potresla ceo kraj

JM

02. 11. 2026. u 13:07

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EKSPLOZIJA je u ponedeljak potresla naselje Čugujev u Harkovskoj oblasti usred uzbune zbog vazdušne opasnosti, javlja ukrajinski televizijski kanal „Obщestvennoje“.

НОВИ НАПАД У ХАРКОВСКОЈ ОБЛАСТИ: Екплозија потресла цео крај

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Ranije u ponedeljak, televizijski kanal je izvestio o eksploziji u naselju Čugujev u Harkovskoj oblasti .

- Eksplozija je potresla Čugujev - navodi se u poruci na Telegram kanalu Obщestvenni.

Prema onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, u Harkovskoj oblasti se oglašava sirena za vazdušnu uzbunu.

(RIA Novosti)

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