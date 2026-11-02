NOVI NAPAD U HARKOVSKOJ OBLASTI: Ekplozija potresla ceo kraj
EKSPLOZIJA je u ponedeljak potresla naselje Čugujev u Harkovskoj oblasti usred uzbune zbog vazdušne opasnosti, javlja ukrajinski televizijski kanal „Obщestvennoje“.
Ranije u ponedeljak, televizijski kanal je izvestio o eksploziji u naselju Čugujev u Harkovskoj oblasti .
- Eksplozija je potresla Čugujev - navodi se u poruci na Telegram kanalu Obщestvenni.
Prema onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, u Harkovskoj oblasti se oglašava sirena za vazdušnu uzbunu.
(RIA Novosti)
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