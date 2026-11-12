NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
NBA
01.10 Vašington vizards - Detroit pistons ukupno poena +215.5 (1.57)
01.10 Filadelfija seventisiksers - Toronto reptors ukupno poena +215.5 (1.55)
03.10 Finiks sans - Šarlot hornets ukupno poena +209.5 (1.57)
Kvota: 3.82
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