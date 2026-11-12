TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 12:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Tanjug AP Photo/John Locher

NBA

01.10 Vašington vizards - Detroit pistons ukupno poena +215.5 (1.57)

01.10 Filadelfija seventisiksers - Toronto reptors ukupno poena +215.5 (1.55)

03.10 Finiks sans - Šarlot hornets ukupno poena +209.5 (1.57)

Kvota: 3.82

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge