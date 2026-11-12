"Orlići" nasgtavljaju pripreme za EP
Mlada reprezentacija Srbije dočekuje S. Makedoniju u prijateljskoj utakmici koja će selektorima poslužiti za proveru forme i mogućnosti igrača do 21 godine.
Za srpske fudbalere ovo je prilika da se nametnu dobrim izdanjem i pokažu da zaslužuju mesto u timu za naredne takmičarske izazove.
Susret se igra od 14.00 na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu, a deo je priprema Srbije za Evropsko prvenstvo 2027. godine, na kojem ćemo biti jedan od domaćina.
Selektor Zoran Mirković ima na raspolaganju zanimljivu generaciju, u kojoj su Jovan Milošević, Matija Popović, Ognjen Mimović, Nemanja Trifunović i drugi igrači sa iskustvom iz domaćih i inostranih klubova.
Srbija je u oktobru imala relativno uspešne provere protiv mlade reprezentacije Rusije i olimpijske selekcije Iraka (tri pobede i poraz u četiri meča), pa u dobrom raspoloženju dočekuje novembarske utakmice.
Mirkovića posebno raduje povratak fudbalera koji su duže odsustvovali zbog povreda, kao i široka baza igrača iz koje može da bira.
S. Makedonija nije izborila plasman na predstojeće Evropsko prvenstvo i već radi na formiranju ekipe za naredni kvalifikacioni ciklus. Selektor Aleksandar Tanevski pozvao je 24 fudbalera, a među njima su i igrači koji nastupaju u Srbiji. Za goste će ova utakmica biti prilika da provere mogućnosti novog sastava protiv kvalitetnog protivnika.
Iako je reč o prijateljskom susretu, Srbija ima dovoljno razloga da pristupi utakmici sa pobedničkim ambicijama. Prednost domaćeg terena, kvalitet igračkog kadra i kontinuitet priprema za Evropsko prvenstvo idu u prilog Orlićima. Imajući u vidu da je reč o prijateljskoj utakmici "hokejaške promene" predstavljaju određeni rizik, ali Srbija i sa rezervistima zaslužuje poverenje.
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