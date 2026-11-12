OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

"Bolje da predaju tekmu pa će izgubiti samo 3:0" napisao je jedan navijač Hrvatske u komentartu na najavu utakmice u hrvatskim medijima i to najbolje opisuje kakva atmosfera vlada u redovima "kockastih" ali i u celoj naciji koja se ne tako davno dičila velikim pobedama svojih ljubimaca na tlu Engleske.