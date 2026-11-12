OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Četvrtak
18.45 Barselona (ž) - Arsenal (ž) GG (1.45)
20.45 Italija - Francuska GG (1.65)
00.00 Real Potosi - Nacional Potosi GG (1.65)
Kvota: 3.95
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