Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 11:33

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Četvrtak

18.45 Barselona (ž) - Arsenal (ž) GG (1.45)

20.45 Italija - Francuska GG (1.65)

00.00 Real Potosi - Nacional Potosi GG (1.65)

Kvota: 3.95

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