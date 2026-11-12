Društvo

VREMENSKI ŠOK NA PETAK 13. U SRBIJI : Sutra do 25 stepeni, a od sredine dana sledi lom, grmljavina i osetan pad temperature

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 12:22

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U SRBIJI će u petak, 13. novembra biti natprosečno toplo i vetrovito, sa temperaturama od 9 do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

ВРЕМЕНСКИ ШОК НА ПЕТАК 13. У СРБИЈИ : Сутра до 25 степени, а од средине дана следи лом, грмљавина и осетан пад температуре

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćeno i grmljavinom uz osetan pad temperature.

Duvaće umeren i jak vetar, u planinskim predelima i na jugu Banata i olujni južnih pravaca, od sredine dana u skretanju na severozapadni, uveče u slabljenju.

U Beogradu će pre podne biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a posle podne i uveče osetan pad temperature i najvišu dnevnu temperaturu oko 21 stepen.

(Tanjug)

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