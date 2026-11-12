Tip dana

TIP vam predlaže Ligu nacija

O.М.

12. 11. 2026. u 11:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Za tiket Lige nacija izdvojili smo četiri utakmice u kojima trenutna forma, rezultati i motivacija reprezentacija nude zanimljive mogućnosti za klađenje.

ТИП вам предлаже Лигу нација

FOTO: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Liga nacija

Turska – Belgija GG 1,53
Jermenija – Kipar H2 1,46
Crna Gora – Letonija 1 1,27
Češka – Španija 3+ 1,45
Albanija - Finska (-0,5) 1 2,07
San Marino - Belorusija 2-2 (1,53)
Engleska - Hrvatska (-1,5) 1 (1,76)
Italiaj - Francuska 2&3+ (2,95)

UKUPNA KVOTA: 68,08

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge