TIP vam predlaže Ligu nacija
Za tiket Lige nacija izdvojili smo četiri utakmice u kojima trenutna forma, rezultati i motivacija reprezentacija nude zanimljive mogućnosti za klađenje.
Liga nacija
Turska – Belgija GG 1,53
Jermenija – Kipar H2 1,46
Crna Gora – Letonija 1 1,27
Češka – Španija 3+ 1,45
Albanija - Finska (-0,5) 1 2,07
San Marino - Belorusija 2-2 (1,53)
Engleska - Hrvatska (-1,5) 1 (1,76)
Italiaj - Francuska 2&3+ (2,95)
UKUPNA KVOTA: 68,08
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