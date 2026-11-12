Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 09:23

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Dan Minto / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

17.00 Kongo - Sijera Leone 1 (1.24)

19.00 Navalkarnero - Betis 3+ (1.32)

20.45 Crna Gora - Letonija 0-3 (1.35)

Kvota: 2.21

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