Tradicije su tu da bi se rušile: Zvezda pokazala da ume da pobeđuje na teškim gostovawima

Real Madrid dočekuje Crvenu zvezdu u 11. kolu Evrolige, u utakmici u kojoj će beogradski crveno-beli pokušati da nastave pobedničku seriju i potvrde da se s razlogom nalaze u samom vrhu tabele.

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Zvezda u Madrid stiže sa učinkom 7-3 i tri uzastopne pobede u Evroligi, dok je Real na šest pobeda i četiri poraza. Posebno ohrabruje poslednje izdanje crveno-belih, koji su u Atini savladali Olimpijakos sa 62:57, pokazavši da mogu da nametnu svoj ritam i protiv najkvalitetnijih evropskih ekipa.

Zanimljivo je da se sastaju timovi sa potpuno različitim karakteristikama. Real ima najefikasniji napad takmičenja sa prosečno 97,8 poena, dok Zvezda igra najbolju odbranu u Evroligi i prima svega 75 poena po utakmici. Beograđani su i među najboljim skakačkim ekipama, sa gotovo 40 uhvaćenih lopti po meču.

Veliki problem za domaćina predstavljaju povrede. Real ne može da računa na Fakunda Kampaca, Tea Maledona, Gabrijela Deka, Mikaela Jantuena i Usmana Garubu, dok je neizvestan nastup Čume Okekea. Posebno su značajni izostanci Kampaca i Maledona, jer Madriđani bez njih ostaju bez dvojice važnih organizatora igre. Zvezda ima znatno manje kadrovskih problema, mada je i njen sastav oslabljen.

Tradicija je ubedljivo na strani Reala, koji je dobio sedam od poslednjih osam međusobnih utakmica. Ipak, trenutna forma i zdravstveni bilten domaćina ukazuju da bi ovoga puta razlika u kvalitetu mogla da bude znatno manja nego što rezultati prethodnih susreta sugerišu.

Zvezda je već pokazala da ume da pobeđuje na teškim gostovanjima, a njena odbrambena čvrstina mogla bi da bude presudna za održavanje rezultatske neizvesnosti. Real ostaje favorit zbog domaćeg terena i individualnog kvaliteta, ali prednost od sedam poena deluje dovoljno veliko da se vredi opredeliti za goste. Čak i u slučaju poraza, crveno-beli imaju dobre izglede da ostanu u okvirima predloženog hendikepa.

NAŠ TIP: Crvena zvezda +7,5 (kvota 1,67)