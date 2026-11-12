Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 09:50

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ZA danas smo vam spremili dva zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

16.00 Portugal U19 - Litvanija U19 4+ (1.57)

20.45 San Marino - Belorusija 4+ (2.45)

Kvota: 3.85

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