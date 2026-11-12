Svet

TRAMP VRATIO SVET U 1979. GODINU: Iran ratuje protiv Amerike već 47 godina!

P. Đurđević

12. 11. 2026. u 09:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD nisu započele rat sa Iranom, već da je Teheran taj koji vodi rat protiv Amerike još od 1979. godine.

ТРАМП ВРАТИО СВЕТ У 1979. ГОДИНУ: Иран ратује против Америке већ 47 година!

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

- Amerika nije započela rat sa Iranom. Iran vodi rat protiv Amerike od 1979. godine -rekao je Tramp, aludirajući na krizu sa američkim taocima u Teheranu 1979. godine, navodi Gardijan.

foto: UtCon Collection / Alamy / Profimedia

Kako napominje ovaj list, Tramp, tokom obraćanja na ceremoniji povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju Arlington u Virdžiniji, nije spominjao američko-izraelske napade na Iran tokom ove godine, kojima je obnovljen sukob sa Teheranom i pokrenuta velika vojna eskalacija u regionu.

- Ovo je zaista neverovatno vreme u istoriji naše zemlje. Radimo stvari za koje niko nikada nije mislio da su moguće. I da, imamo neke manje neuspehe. Rešićemo ih veoma dobro - poručio je američki predsednik.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Tramp je prisustvovao ceremoniji povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju Arlington, zajedno sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge