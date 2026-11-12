TRAMP VRATIO SVET U 1979. GODINU: Iran ratuje protiv Amerike već 47 godina!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD nisu započele rat sa Iranom, već da je Teheran taj koji vodi rat protiv Amerike još od 1979. godine.
- Amerika nije započela rat sa Iranom. Iran vodi rat protiv Amerike od 1979. godine -rekao je Tramp, aludirajući na krizu sa američkim taocima u Teheranu 1979. godine, navodi Gardijan.
Kako napominje ovaj list, Tramp, tokom obraćanja na ceremoniji povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju Arlington u Virdžiniji, nije spominjao američko-izraelske napade na Iran tokom ove godine, kojima je obnovljen sukob sa Teheranom i pokrenuta velika vojna eskalacija u regionu.
- Ovo je zaista neverovatno vreme u istoriji naše zemlje. Radimo stvari za koje niko nikada nije mislio da su moguće. I da, imamo neke manje neuspehe. Rešićemo ih veoma dobro - poručio je američki predsednik.
Tramp je prisustvovao ceremoniji povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju Arlington, zajedno sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom.
(Tanjug)
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