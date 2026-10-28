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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

28. 10. 2026. u 09:11

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

AP Photo/Maja Smiejkowska

Tenis

13.30 T. Grikspur - B. Nakašima ukupan broj setova 3 (2.25)
15.30 N. Đoković - I. Umber ukupno gemova +22.5 (1.70)
19.30 H. Hurkač - H. Rune 1 (1.50)

Ukupna kvota: 5.91

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