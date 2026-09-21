Paunović dopisao još jedno ime na spisak - Stiže zamena za Terzića

Pojačanje za "A" tim stiže iz naše mlade reprezentacije.

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Selektor "orlova" Veljko Paunović (49) dopisao je još jedno ime na spisak, pošto mu povrede kvare planove pred start novog ciklusa u Ligi nacija.

Posle krilnog ofanzivca Crvene zvezde Vladimira Lučića (24), koji je naknadno pozvan, sada je zbog povrede levog beka Alekse Terzića (27) iz tabora "orlića" prekomandovan Stefan Bukinac (21). Prvotimac Frozinonea se povredio prošle nedelje na treningu, istegao je mišić i očekuje ga nekoliko dana pauze i terapija.

S druge strane, momak koji je ponikao u Vojvodini prvobitno je bio na spisku Zorana Bate Mirkovića, s obzirom da selekciju do 21 godine očekuju prijateljske utakmice. Ipak, sada će član švajcarskog Jang bojsa dobiti priliku da se nametne u seniorskoj ekipi, koja će imati paklen zadatak u Diviziji A.

Bukinac je već imao priliku da se upozna sa načinom rada popularnog Pauna, jer je sva tri meča za državni tim odigrao otkako je iskusni stručnjak seo na klupu - protiv Španije, Saudijske Arabije i Meksika. Međutim, iza njega je jako težak vikend, pošto je na prvenstvenoj utakmici protiv Serveta zamenjen već posle 24 minuta, što je sigurno poljuljalo i njegovo samopouzdanje.

Podsetimo, srpski fudbaleri će na startu grupe 2 dočekati Grčku i Holandiju na "Marakani" (24. i 27. septembar), a potom slede gostovanja Nemačkoj u Minhenu (1. oktobar) i Holandiji u Ajndhovenu (4. oktobar).