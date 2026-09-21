Košarka

Hit objava Evrolige pred početka sezone, ovim su najbolje opisali navijače Zvezde i Partizana

M.M.

21. 09. 2026. u 12:21 >> 12:23

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Podsetimo, oba večita rivala 1. kolo igraju kod kuće

Хит објава Евролиге пред почетка сезоне, овим су најбоље описали навијаче Звезде и Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najkvalitetnije evropsko košarkaško takmičenje, Evroliga, počinje ove sedmice, a zvanični nalog elitnog takmičenja na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju duhovitom, ali za mnoge navijače u Srbiji i te kako istinitom porukom pred start nove sezone.

U objavi koja je brzo postala viralna, Evroliga se na simpatičan način osvrnula na nivo stresa i strasti koje donosi borba pod obručima:

Zvanično je stigla nedelja u kojoj dozvoljavamo da petorica muškaraca na košarkaškom terenu određuju stanje našeg mentalnog zdravlja u narednih osam meseci. Srećno - poručili su iz Evrolige.

Ove sedmice na programu je prvo kolo, a Srbiju će i ove godine sa velikim ambicijama predstavljati "večiti rivali" – Partizan i Crvena zvezda. Oba beogradska kluba sezonu otvaraju na domaćem terenu.

Zvezda će u četvrtak veče dočekati ekipu Žalgirisa, dok će Partizan dan kasnije odmeriti snage sa Olimpijom iz Milana.

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