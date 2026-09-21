Hit objava Evrolige pred početka sezone, ovim su najbolje opisali navijače Zvezde i Partizana

Podsetimo, oba večita rivala 1. kolo igraju kod kuće

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Najkvalitetnije evropsko košarkaško takmičenje, Evroliga, počinje ove sedmice, a zvanični nalog elitnog takmičenja na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju duhovitom, ali za mnoge navijače u Srbiji i te kako istinitom porukom pred start nove sezone.

U objavi koja je brzo postala viralna, Evroliga se na simpatičan način osvrnula na nivo stresa i strasti koje donosi borba pod obručima:

– Zvanično je stigla nedelja u kojoj dozvoljavamo da petorica muškaraca na košarkaškom terenu određuju stanje našeg mentalnog zdravlja u narednih osam meseci. Srećno - poručili su iz Evrolige.

Officially the week where we allow 5 men on a basketball court dictate the state of our mental health for the next 8 months 🤝



Good luck. — EuroLeague (@EuroLeague) September 21, 2026

Ove sedmice na programu je prvo kolo, a Srbiju će i ove godine sa velikim ambicijama predstavljati "večiti rivali" – Partizan i Crvena zvezda. Oba beogradska kluba sezonu otvaraju na domaćem terenu.

Zvezda će u četvrtak veče dočekati ekipu Žalgirisa, dok će Partizan dan kasnije odmeriti snage sa Olimpijom iz Milana.