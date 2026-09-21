Milan Borjan ponovo na Marakani

Posetio je svoj nekadašnji klub

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Prvenstveni duel između Crvene zvezde i niškog Radničkog imao je posebnog i vrlo dragog gosta na stadionu „Rajko Mitić“. Nekadašnji kapiten, vođa tima i miljenik navijača, Milan Borjan, ponovo je bio na mestu gde je ispisao najlepše stranice svoje karijere.

Iskusni čuvar mreže iskoristio je slobodno vreme da uživo pogleda meč crveno-belih, a odmah po završetku utakmice i poslednjeg sudijskog zvižduka, uputio se ka svlačionici.

Usledio je srdačan susret sa nekadašnjim saigračima, stručnim štabom i rukovodstvom kluba. Osmesi, zagrljaji i evociranje uspomena pokazali su da je veza između Borjana i Zvezde neraskidiva, bez obzira na to gde ga profesionalni put vodi.

Nakon šest nezaboravnih godina na Marakani, Borjan je sezonu 2023/24 proveo na pozajmici u Slovanu iz Bratislave gde je osvojio titulu šampiona Slovačke, a od 2024. brani u Saudijskoj Arabiji, gde je standardni prvi golman ekipe Al Rijad.

Utakmicu sa ekipom Radničkog pratio je i nekadašnji golman Crvene zvezde Milan Borjan, a nakon što je sudija svirao kraj došao je do svlačionice da pozdravi igrače i rukovodstvo svog bivšeg kluba.



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/hlX8lkJZDB — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 20, 2026

Podsećanja radi, Milan Borjan je za šest sezona u crveno-belom dresu zacementirao svoje mesto među klupskim legendama modernog doba: osvojio je šest uzastopnih titula šampiona Srbije (od 2018. do 2023. godine, podigao je tri trofeja Kupa Srbije, čime je overio tri vezane „duple krune“.

Predvodio je tim do dva plasmana u grupnu fazu Lige šampiona i više proleća u Ligi Evrope.