DODIK JASAN: Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina!
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik oglasio se novom objavom na društvenim mrežama.
- Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj Bosni i Hercegovini kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno poseduju. Bolje je na jednom delu imati sve, nego ništa na celoj BiH - istakao je Dodik na Iksu.
Kako je istakao u drugoj objavi, "istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama".
- Devedesetih su isterali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumeju da ne postoji nijedan čovek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemerne podvale o tobožnjoj lepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - poručio je Dodik.
On je juče poručio je da, ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini "probosanska priča", onda traži da se i "prosrpska priča potpuno ujedini".
- Da se svi politički predstavnici, koji dobiju mandate, ujedine i zajednički nastupaju. I da ne odskaču, da ne budu prilepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu koja ide za tim da prave Bosnu. Bosna nas ne zanima - izjavio je Dodik u Gradišci.
On je poručio da je BiH promašaj, zemlja koja je stvorena na silu i zemlja koja ne može da uspe.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: LICEMERNI ŠOŠKIĆ: Danas pametuje, a 2010. kada je Srbiju vodio u propast ostavka mu nije bila opcija
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Dodik se sastao sa Netanjahuom
17. 09. 2026. u 17:10
MUP SRPSKE POTVRDIO: Primljena prijava zbog pretnji Dodiku i Kojiću
15. 09. 2026. u 17:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)