DODIK JASAN: Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina!

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik oglasio se novom objavom na društvenim mrežama.

Foto: B. Zdrinja

- Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj Bosni i Hercegovini kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno poseduju. Bolje je na jednom delu imati sve, nego ništa na celoj BiH - istakao je Dodik na Iksu.

Kako je istakao u drugoj objavi, "istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama".

Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na jednom dijelu imati sve, nego ništa na cijeloj BiH. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026

- Devedesetih su isterali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumeju da ne postoji nijedan čovek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemerne podvale o tobožnjoj lepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - poručio je Dodik.

On je juče poručio je da, ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini "probosanska priča", onda traži da se i "prosrpska priča potpuno ujedini".

- Da se svi politički predstavnici, koji dobiju mandate, ujedine i zajednički nastupaju. I da ne odskaču, da ne budu prilepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu koja ide za tim da prave Bosnu. Bosna nas ne zanima - izjavio je Dodik u Gradišci.

On je poručio da je BiH promašaj, zemlja koja je stvorena na silu i zemlja koja ne može da uspe.

(RT Balkan)

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