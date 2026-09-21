Republika Srpska

DODIK JASAN: Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina!

В.Н.

21. 09. 2026. u 12:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik oglasio se novom objavom na društvenim mrežama.

ДОДИК ЈАСАН: Не интересује нас Босна и Херцеговина!

Foto: B. Zdrinja

- Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj Bosni i Hercegovini kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno poseduju. Bolje je na jednom delu imati sve, nego ništa na celoj BiH - istakao je Dodik na Iksu. 

Kako je istakao u drugoj objavi, "istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama".

- Devedesetih su isterali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumeju da ne postoji nijedan čovek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemerne podvale o tobožnjoj lepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - poručio je Dodik.

On je juče poručio je da, ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini "probosanska priča", onda traži da se i "prosrpska priča potpuno ujedini".

- Da se svi politički predstavnici, koji dobiju mandate, ujedine i zajednički nastupaju. I da ne odskaču, da ne budu prilepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu koja ide za tim da prave Bosnu. Bosna nas ne zanima - izjavio je Dodik u Gradišci.

On je poručio da je BiH promašaj, zemlja koja je stvorena na silu i zemlja koja ne može da uspe.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: LICEMERNI ŠOŠKIĆ: Danas pametuje, a 2010. kada je Srbiju vodio u propast ostavka mu nije bila opcija

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš
Društvo

0 0

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš

ZA VEĆINU građana kontrola pasoša na granici traje tek nekoliko trenutaka. Policijski službenik očita dokument, proveri podatke na računaru i potom putniku dopušta nastavak putovanja. Međutim, postupak koji naizgled izgleda kao jednostavna administrativna provera zapravo uključuje niz bezbednosnih provera i upoređivanje podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim evidencijama. Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz njene mašinski čitljive zone.

21. 09. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova