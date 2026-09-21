"POBEDIĆEMO VAS SVOJOM HRABROŠĆU!" Snažan odgovor na blokaderske pretnje ženama u Srbiji (VIDEO)

PRETNjE i jezive uvrede na račun žena od strane bloakdera nisu nikakava novost. Danas su i dobili odgovor.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Marija Stanković, koja je poručila da izraz „ćacika“ za nju nije apstraktan pojam, već da se takve poruke odnose na konkretne žene.

- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Ja sam "ćacika". Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike". Pobedićemo vas svojom hrabrošću! - istakla je ona tokom današnjeg obraćanja.

Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Ja sam "ćacika". Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike". Pobedićemo vas svojom hrabrošću! https://t.co/NI1enDn8wA — Srpkinja (@Srbipobedjuju) September 21, 2026

- Šta oni nama ovde poručuju? Šta se oni ovde pitaju, šta će raditi "ćacikama" 26. oktobra. Ono što je sigurno, žene neće pristati da je sve ovo normalno. Budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se žene boriti za Srbiju – poručila je Stanković.

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